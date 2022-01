Champions Cup : nouveaux cas de Covid à l'UBB

Le manageur Christophe Urios l'a annoncé ce mardi en conférence de presse. Après les deux cas enregistrés vendredi dernier, l'Union a enregistré deux cas lundi et deux nouveaux cas ce mardi lors de tests que le club avait décidé d'effectuer par précaution.

Les joueurs, asymptomatiques, sont à l'isolement et peuvent toujours espérer jouer dimanche face aux Scarlets de Llanelli. Deux sont censés revenir à l'entraînement ce jeudi, deux autres, pour la mise en place de samedi et les deux derniers le jour la rencontre. L'effectif girondin passera les tests obligatoires samedi matin.

Cette compétition aujourd'hui n'a plus de sens - Christophe Urios

Lors de l'entraînement de ce mardi, il y avait beaucoup d'absentts au stade André-Moga. Les "covidés" bien sûr mais aussi les blessés et les joueurs ménagés à l'image de Jalibert, Seuteni et Lamerat qui sont attendus pour la séance de jeudi.

Christophe Urios s'est aussi exprimé sur la décision, encore non officielle, de l'EPCR de ne pas faire rejouer les matches reportés de la 2ème journée. L'UBB, qui devait se rendre aux Scarlets en décembre, hérite donc des deux points du match nul, ce qui ne fait pas son affaire après sa défaite inaugurale face à Leicester.

"Cette compétition aujourd'hui n'a plus de sens. Ça m'agace parce que ça fausse la compétition. C'est comme ça. On prépare ce match le mieux possible et on verra bien. Les huit premiers sont qualifiés donc il peut s'en passer des choses. On joue à fond, ce qu'on veut c'est se qualifier."

Le manageur qui estime que le match de dimanche aura lieu même si, selon les medias d'outre-Manche, les clubs anglais et gallois envisageraient de boycotter leur voyage en France si le gouvernement n'assouplit pas le protocole sanitaire.