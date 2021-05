Champions Cup : plongez dans les racines des quatre gersois présents à Twickenham samedi

Le Toulousain Antoine Dupont et les Rochelais Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit et Pierre Aguillon ont tous les quatre fait leurs classes au Rugby Club d'Auch. France Bleu Occitanie a rencontré celles et ceux qui ont accompagné ces rugbymans gersois qui se retrouvent samedi en finale à Twickenham.

Grégory Alldritt et Antoine Dupont, un temps coéquipier en EDF et au RC Auch s'affrontent samedi en Coupe d'Europe

Sur la pelouse de Twickenham samedi après-midi, le Gers sera en quelque sorte représenté. D'un côté Antoine Dupont pour le Stade Toulousain et de l'autre, Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit et Pierre Aguillon seront bien à Londres pour cette finale de Champions Cup. Un point commun les lie, une formation en équipe jeune au Rugby Club d'Auch, une grande famille aujourd'hui très fier de voir ses anciennes pépites briller sur la scène européenne et mondiale.

Ce sont des extraterrestres - Jean Michel Justumus, président du RC Auch

Dans ce lot gersois, on peut citer Matthis Lebel qui a fait ses premiers pas dans le Gers et Anthony Jelonch qui va rejoindre le Stade Toulousain l'année prochaine.

La fierté du Rugby Club Auch

Ces joueurs font aujourd'hui la fierté du RC Auch, mais aussi l'immense joie du président, Jean-Michel Justumus qui a vu grandir les rugbymans en terre gersoise. Un président ému à la veille d'une finale européenne à Twickenham.

"C'est beaucoup de contentement, mais j'ai aussi une pensée pour tous ceux qui, ici, au RCA, les ont accompagnés et les ont fait manger, les ont materné un petit peu parce qu'ils étaient tout jeunes. Nous avons fait notre boulot de dirigeant. Le talent s'est occupé du reste. On savait que Greg (Grégory Alldritt) était au-dessus du lot. On voyait bien que Pierre Bourgarit allait percer. Quant à Pierre Aguillon, il importait beaucoup de monde quand il partait sur la ligne de touche. Puis on voyait bien que Toto (Antoine Dupont) était déjà un artiste."

Le président du RC Auch, Jean-Michel Justumus. © Radio France - Louis Fontaine

La réussite de ces joueurs au top niveau est tout sauf anodine pour Raymonde Fouroux, sœur de l'emblématique rugbyman français Jacques Fouroux et son mari Roger Bonaldo, agriculteur à la retraite et ancien joueur du RC Auch. Ils ont côtoyé Antoine Dupont, Anthony Jelonch ou encore Grégory Alldritt lorsqu'ils étaient en cadet au club : "Ils venaient bosser dans l'exploitation agricole et ils avaient déjà ces valeurs qui sont les leurs aujourd'hui, de la passion pour le travail, de l'acharnement pour atteindre les objectifs et des personnalités simples, attachantes. J'ai souvent Antoine au téléphone, ce sont des vrais garçons et nous sommes fiers de leur parcours" affirme le couple de retraité gersois.

Antoine Dupont, le timide au grand cœur

Serviable, gentil, réservé, mais surtout humble et respectueux, Raymonde Fouroux a souvent accueilli Antoine Dupont et Anthony Jelonch chez elle. En apprentissage dans la ferme de son mari Roger Bonaldo, elle raconte une anecdote sur une après-midi piscine qui dérape un tout petit peu...