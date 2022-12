Champions Cup : plus de 300 Irlandais au Havre pour la rencontre entre le Racing 92 et le Leinster

Leurs maillots bleus seront assortis au stade Océane. Plus de 300 supporters irlandais du Leinster seront dans les tribunes du stade du Havre Athletic Club, samedi après-midi, pour la rencontre de la Heineken Champions Cup de rugby contre les Franciliens du Racing 92.

Les bars se préparent également à leur venue, le staff su Stade Océane a en effet été contacté pour donner aux supporters irlandais les bonnes adresses où boire et manger au Havre. Sur sa plaquette, le club de supporters OLSC recommande chaleureusement à ceux qui font le déplacement de goûter du Calva et du Cidre car la "Normandy" est "le pays de la pomme - the apple country", peut-on lire dans leur brochure.

Racing 92 - Leinster, la rencontre démarre à 14 heures au Stade Océane, des places sont encore disponibles sur le site du HAC.