Champions Cup : pour Philippe Saint-André, le Stade Rochelais a une vraie chance en finale face au Leinster

Samedi prochain, le Leinster et le Stade Rochelais se retrouveront une nouvelle fois en finale de la Champions Cup. Cette saison changement de décors. Après un titre maritime à Marseille l'an passé, c'est à Dublin à l'Aviva Stadium que se jouera cette revanche, à 17h45. A moins d'une semaine de la finale de Champions Cup entre le Leinster, et le Stade Rochelais, Philippe Saint-André, le manager du MHR, Montpellier Hérault Rugby, et ancien sélectionneur de l'équipe de France donne son analyse sur ce choc franco-irlandais.

Le Stade Rochelais joue le Leinster samedi prochain à Dublin en finale de la Champions Cup. En tant que manager d’un club de Top 14, comment voyez-vous cette finale ?

D’abord, honnêtement je suis allé voir Ronan O’Gara ( manager de La Rochelle ) après la rencontre ce samedi ( Montpellier Stade Rochelais, match de la 25ème journée du Top 14 ). On a discuté, et je lui ai dit que j’aurais eu le même management de l’équipe à une semaine de la finale. Aligner quasiment son équipe type pour le déplacement à Toulon, et faire tourner derrière 90% de son effectif à Montpellier, avec le retour de Danty, ou autre Botia de retour de blessure pour reprendre du temps de jeu, cela me semblait être la bonne formule. Ensuite, la finale ?

"Uini Atonio et William Skelton à droite, c'est minimum 260 kilos sans la TVA !"

La Rochelle, c’est pas le hasard si cette équipe est championne d’Europe en titre, deuxième du Top 14 actuellement, l’équipe type est d’une densité incroyable, cela va être très dur au Leinster, mais c’est la seule équipe qui a su les étouffer la saison dernière à Marseille en finale et de leur poser non seulement des problèmes pendant 70 minutes, mais de trouver ensuite les ressources pour s’imposer. Cet effectif maritime est très dense, très costaud. Quand tu as Uini Atonio et William Skelton sur l’axe droit, c’est au minimum 260 kilos sans la TVA, c’est une belle équipe, avec un bon buteur, des joueurs de classe mondiale, avec des joueurs sur le banc pour faire gagner le match. C’est un très beau collectif, on a pu voir samedi face à notre équipe, avec pas mal de jeunes, ils ont réussi à marquer trois ou quatre essais sur nos temps faible. Donc, pour moi, le Leinster est favori parce qu’il joue à domicile, mais, avec trois finales de coupe d’Europe d’affilée, champion en titre et second du championnat, c’est pas le fait du hasard …

"Quand tu es français, automatiquement on sera supporter du Stade Rochelais samedi"

La Rochelle a su se structurer, a su s’organiser, un club avec un très beau modèle économique, quand tu es français, automatiquement on sera supporter du Stade Rochelais samedi.

Comment faut-il prendre le Leinster pour gagner cette finale ?

D’abord, il faut les étouffer, comme La Rochelle est capable de faire, en montant très très vite, gagner les premiers impacts, si tu perds ce combat là, le Leinster récite son rugby derrière. Ils ont d’ailleurs des lancements de jeu assez impressionnants. Le Stade Rochelais a su le faire en finale l’année dernière, c’est la seule équipe à l’avoir fait en deux ans face au Leinster … Arriver à arrêter ces irlandais, même l’équipe de France a eu du mal à le faire face à l’Irlande pendant le tournoi des 6 nations. La Rochelle y est arrivée grâce à leurs « gros porteurs », leur grosse conquête, par le fait d’être très très solides dans le premier rideau défensif.

"Le Stade Rochelais n'est pas favori, mais j'espère qu'il va le faire !"

Le point fort de cette équipe maritime, c’est que dans les premiers temps de jeu, soit en mêlée portée ou en touche, les joueurs montent très rapidement, et très souvent, ils mettent en difficulté leur adversaire sur ce premier temps de jeu. Donc, quand dans ce premier temps tu tapes dans le dur et que tu recules de trois ou quatre mètres, c’est plus compliqué. C’est la seule équipe à pouvoir faire cela face au Leinster, et sil ils arrivent à le faire, après il y a le contexte, jouer en Irlande, avec la possibilité de prendre un carton sur un placage haut, çà peut aller très vite, parce que face à Toulouse en ½ finale, le Leinster a marqué trois essais après la sortie d’un toulousain.

Ils ne sont pas favoris, mais les joueurs du Stade Rochelais ont une vraie chance, mais j’espère qu’il vont le faire, parce que sincèrement, je suis admiratif du travail qu’ils font et depuis plusieurs années.