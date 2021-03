Champions Cup : quel adversaire pour le Stade Rochelais en huitième de finale ?

Le tirage au sort des 8ème de finale de la Champions Cup est prévu ce mardi 9 mars. On connaîtra donc l'adversaire du Stade Rochelais, et si les maritimes joueront ou pas cette rencontre à domicile.

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, la formule 2020-2021 de la Champions Cup a été quelque peu modifiée cette année. Les 2, 3 et 4 avril prochain, les clubs encore engagés joueront directement un huitième de finale en un seul match. On sait déjà que les clubs d'un même championnat ne peuvent pas se rencontrer. Pas de choc franco-français à ce stade donc, et on sait aussi que cinq équipes sont déjà assurées de jouer à la maison :

Le Racing 92, l'Union Bordeaux Bègles, le Leinster, Les Wasps et le Munster.

Cinq formations qui ont toutes remporté leur deux matchs de poule sur le terrain. Pour les autres, comme La Rochelle, le tirage au sort permettra de savoir si la rencontre se joue à domicile, et contre qui. Les maritimes peuvent tomber sur une des ces 9 équipes suivantes.

Le Leinster, Munster ou Exeter pour La Rochelle ?

Soit un très gros morceau, comme Exeter le champion d'europe en titre, ou encore Le Leinster ancien club de Jono Gibbes le manager de La Rochelle, ou le Munster là où a joué pendant plus de 15 ans, Ronan O'Gara l'entraîneur rochelais.

Autres adversaires possible, les Scarlets, Bristol, Edinburgh déjà battu en phase de poule, Gloucester, Sale ou encore les Wasps. Les tirages au sort des huitièmes de finale des tournois de la Champions Cup et de l’European Rugby Challenge Cup 2020/21 auront lieu à Lausanne, en Suisse, mardi 9 mars à 13h00. Un tirage au sort à suivre en direct sur le site de l'EPCR, l'organisateur des coupes d'Europe.