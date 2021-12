Champions Cup : Scarlets-UBB reporté

Dans un communiqué publié ce vendredi, l'EPCR a décidé de reporter cinq rencontres de Champions et deux de Challenge Cup prévus samedi et dimanche entre les clubs français et britanniques. L'organisateur des compétitions européennes met en avant les "circonstances actuelles exceptionnelles" due à la vague de Covid qui a notamment conduit la France à restreindre drastiquement les déplacements entre la France et le Royaume-Uni.

Le match Scarlets-UBB n'aura pas lieu tout comme les rencontres Bath-La Rochelle, Sale-Clermont, Toulouse-Wasps et Stade Français-Bristol. Deux matches de Challenge Cup sont également concernés : Worcester-Biarritz et Londin Irish-Brive.

Jeudi, l'EPCR avait déjà décidé d'annuler la rencontre entre Montpellier et le Leinster avant d'annoncer ce vendredi l'annulation du match Racing 92-Ospreys.