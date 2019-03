Champions Cup : Sofiane Guitoune s'éclate à nouveau

Bordeaux, France

"Je ne pouvais pas le faire avant. Ce n'était pas que je n'avais pas envie, c'est que physiquement je n'y arrivais pas. Une fois que tout est rentré dans l'ordre... Le rugby, j'y joue depuis cinq ans, ça revient assez vite."

Dans un sourire, Sofiane Guitoune répond pour la énième fois de la saison aux questions sur les raisons de son retour au plus haut niveau. Débarrassé d'une pubalgie tenace qui l'a ennuyé pendant un an et demi et l'a empêché de s'installer dans l'équipe toulousaine qu'il avait rejointe en juin 2016 après deux saisons à l'UBB, le trois-quarts a pu bénéficier d'un vraie préparation estivale.

Pas forcément dans les premiers choix de Ugo Mola, il a saisi sa chance, au poste de centre, en septembre quand Cheslin Kolbe a rejoint la sélection sud-africaine. Et tout s'est accéléré. Au point de pousser les dirigeants à le prolonger avant Noël pour trois années supplémentaires.

Le plaisir au centre du débat

Huit essais en dix-sept matches de Top 4 et quatre en six rencontres de Champions Cup dont il est l'un des neuf joueurs à avoir joué l'intégralité de la phase qualificative. Et surtout le sourire revenu sur un visage qui n'a jamais su cacher ses émotions.

Auteur d'un triplé, Sofiane Guitoune avait dynamité la défense du LOU en championnat. © Maxppp - Mappp

"A Bordeaux, il nous avait laissé un petit goût d'inachevé, rappelle l'ancien demi de mêlée international Guy Accoceberry. Pour moi, c'était un ailier pur et, dans ce rôle là, il nous avait un peu déçu. Cette saison, il est très présent, il a retrouvé sa vitesse, ses appuis. C'est un joueur qui joue beaucoup à l'instinct et dans ce jeu toulousain où il y a beaucoup de liberté donnée aux joueurs sur les ballons de relance, Sofiane s'y retrouve et même plus que ça."

Guy Accoceberry : "Une belle résurrection" Copier

"On commence même à évoquer son nom en équipe de France, poursuit l'ancien numéro 9 des Bleus. Elle est à la recherche de centres de ce profil. On le voit avec le sourire, il tente des choses, il n'est pas du tout dans la restriction, dans la comptabilité de ses actions. Il joue libéré. C'est une belle résurrection."

A 30 ans, le Vierzonnais préfère ne pas se faire d'illusions sur un éventuel retour dans un XV de France qu'il n'a plus côtoyé depuis son doublé en coupe du monde face à la Roumanie le 23 septembre 2015. Dimanche, sur le synthétique de l'Arena, ses appuis et ses courses tenteront de semer le bazar dans la défense du Racing 92. Un quart de finale qu'il attend depuis longtemps.

"On va rentrer dans le vif du sujet. C'est bien de faire tout ce qu'on fait, d'enchaîner quatorze matches sans défaite. Mais si dimanche on se prend les pieds dans le tapis, ça ne sert à rien. C'est maintenant que ça compte. Ça fait un ou deux mois que je ne pense qu'à ça. Il ne faudra pas se louper."