Champions Cup - Stade Toulousain : Balès dans le groupe face à l'Ulster, pas Richie Arnold

Le Stade Toulousain a dévoilé sa composition d'équipe pour le quart de finale de Champions Cup dimanche face à l'Ulster. Alexi Balès apparaît pour la première fois de la saison dans le groupe toulousain.

Mauvaka préféré à Marchand

Sans surprise, la charnière Dupont-Ntamack, alignée contre Clermont et La Rochelle, va démarrer. En première ligne, Peato Mauvaka sera titulaire et Julien Marchand sur le banc. Rory Arnold et Jo Tekori formeront l'attelage en deuxième ligne. Thomas Ramos lui débutera à l'arrière.

Pour rappel, Clément Castets et Rynhardt Elstadt sont indisponibles pour cette rencontre. Richie Arnold et Maxime Médard sont également absents.

LA STAT > En 24 participations à la Coupe d'Europe Toulouse a atteint la phase à élimination directe à 18 reprise. Un record partagé avec le Munster.

Ulster sans Marcell Coetzee

Du côté des Irlandais, une absence importante : celle du flanker sud-africain Marcell Coetzee. Touché lors de la finale du Pro 14 contre le Leinster, il ne sera pas sur la pelouse du dimanche.

L'avis de Adam McKendry, journaliste à Belfast et suiveur de l'Ulster Rugby : "Je pense que l'Ulster va poser des problèmes à Toulouse. Comme Toulouse, ils aiment aussi jouer vite. Toulouse a des joueurs incroyables comme Cheslin Kolbe mais il y a de la vitesse aussi chez l'Ulster. Les Irlandais vont aussi essayer de perturber les mauls, comme La Rochelle a tenté de le faire en top 14. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont pas favoris. Ce sera un très gros match, ils arrivent avec de la confiance notamment grâce au match gagné en demi finale du pro 14 contre Edimbourg. Ils étaient menés de 12 points à un quart d'heure de la fin. Cela les rend dangereux pour Toulouse."

Toulouse-Ulster match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dimanche dès midi.