Champions Cup : suivez en direct la demi-finale Stade Toulousain-UBB sur France Bleu Occitanie

Rendez-vous capital pour le Stade Toulousain qui affronte l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi après-midi. Deuxième demi-finale de Champions Cup consécutive pour les Toulousains, et une finale de Coupe d'Europe en cas de victoire. Match à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 16h.

Les Toulousains ont de nouveau rendez-vous avec l'histoire. Plus de dix ans après leur dernière finale européenne (une victoire contre Biarritz 21-19 en 2010), les hommes d'Ugo Mola peuvent de nouveau atteindre le sommet de la Champions Cup. Pour cela, il faudra d'abord venir à bout de l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi après-midi.

Contrairement aux Toulousains déjà quatre fois couronnés, les Bordelais n'ont jamais atteint le stade des demi-finales de Champions Cup. Et malgré le Covid-19 qui a décimé en partie les rangs de l'UBB, Christophe Urios et ses hommes vont certainement jouer toutes leurs cartes ce samedi à Ernest-Wallon.

Un match dans le match

L'affiche s'annonce donc alléchante, déjà de par son aspect derby du grand Sud-Ouest, mais aussi pour ses matchs dans le match, à commencer par celui entre Ugo Mola et Christophe Urios. Les deux hommes ne s'en sont jamais caché, ils ne s'apprécient guère et portent deux visions du rugby bien différentes. Un autre joli duel à suivre, celui entre les deux ouvreurs vedettes du XV de France, le Toulousain Romain Ntamack et le Bordelais Matthieu Jalibert.

Beaucoup d'enjeu donc pour une confrontation inédite des deux clubs à ce niveau, et seulement une place pour la finale à Twickenham le 22 mai, le tout devant 10 000 personnes.

Côté Toulousain, il faudra composer avec de nombreuses absences à l'arrière (Thomas Ramos, Sofiane Guitoune ou encore Yoann Huget, victime d'une rupture du tendon d'Achille). La composition de départ des Toulousains restera tout de même très compétitive.

En direct sur France Bleu Occitanie

Stade Toulousain-UBB, c'est à vivre comme toujours en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie, avec un avant-match exceptionnel d'une heure, dès 15h, suivi du coup d'envoi de la rencontre à 16h.