Clermont-Ferrand, France

A l'occasion du quart-de-finale de coupe d'Europe entre l'ASM Clermont et le Racing 92, France Bleu Pays d'Auvergne vous fait vivre une journée spéciale rugby sur son antenne. Suivez l'avant match avec des invités, l'ambiance dans les allées du stade, les supporters jaunes et bleus puis la rencontre en direct avec les commentaires de Jean-Pierre Morel et de notre consultant Gilles Darlet. Après le match, nous vous ferons vivre les réactions des joueurs et du public. Rendez-vous de 13h à 17h sur France Bleu Pays d'Auvergne.