Champions Cup : suivez UBB - Clermont en direct à partir de 14h

Pour espérer vivre un printemps européen, l'Union Bordeaux-Bègles doit gagner ses deux derniers matches de poule. Et donc battre ce dimanche à Chaban-Delmas l'ogre clermontois qui vient tenter de poursuivre son parcours quasi parfait. A suivre sur notre site.

La défaite concédée en décembre face à Exeter a eu comme seul mérite de simplifier la donne. Pour poursuivre sa route en Champions Cup, l'UBB va devoir gagner face à l'ASM puis aller s'imposer sur la pelouse des Irlandais de l'Ulster. Condition sine qua non pour pouvoir arracher un des trois strapontins réservés aux meilleurs deuxièmes de poule.

Car la première place, directement qualificative, semble promise à Clermont qui a fait le trou avec trois victoires en quatre matches et un double bonus ramené de Belfast. Prochaine étape pour les Auvergnats : valider mathématiquement leur billet pour un cinquième quart de finale en six ans, ce qui passe sans doute par un succès en Gironde, et faire par la même occasion un grand pas vers un quart à domicile.

Au match aller, l'ASM et l'UBB avaient proposé une orgie de jeu (49-33) avec onze essais à la clé. Un match dans la lignée de ceux qui avaient opposé les deux équipes la saison dernière. On en salive à l'avance.