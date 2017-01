Champions Cup : suivez Ulster - UBB en direct à partir de 14h

Pas d'enjeu pour ces retrouvailles entre l'Union Bordeaux-Bègles et les Ulstermen ce samedi sur la pelouse du Kingspan Stadium. Mais l'assurance d'un match enlevé entre deux équipes sans pression qui vont chercher à se faire plaisir. A suivre sur notre site.

Une défaite à domicile face à Clermont pour l'Union, une à Exeter pour l'Ulster. Le weekend dernier a sonné le glas de leurs espérances. L'UBB ne connaîtra pas le frisson d'un premier quart de finale européen et les Nord-Irlandais rateront le train pour la troisième année d'affilée.

Même si un miracle sportif et mathématique reste possible (succès bonifié et résultats favorables dans les autres poules), la deuxième campagne de Champions Cup des Girondins risque fort d'achever sur la pelouse du Kingspan Stadium, l'ancien Ravenhill, qui fera le plein comme d'habitude.

Avec ses moyens du moment et avec en tête le match capital qui l'attend en Top 14 le 29 janvier face à Clermont, l'UBB va tenter de montrer un visage séduisant et de quitter la scène européenne par la grande porte. A l'aller, l'Union avait renversé l'Ulster en fin de rencontre (28-13).

Les compos :

Ulster Rugby : 15. Piutau ; 14. Bowe ; 13. Cave, 12. McCloskey ; 11. Trimble (cap) ; 10. Jackson, 9. Shanahan ; 8. Reidy, 7. Henry, 6. Henderson ; 5. Van der Merwe, 4. Diack ; 3. Simpson, 2. Best, 1. Warwick.

Remplaçants : Andrew, Black, Lutton, Treadwell, Ross, Marshall, Herron, Gilroy.

Union Bordeaux-Bègles : 15. Cros ; 14. Ducuing ; 13. Dubié, 12. Vakacegu ; 11. Connor ; 10. Madigan, 9 Lesgourgues ; 8. Tauleigne, 7. Goujon, 6. Madaule ; 5. Botha, 4. Palmer ; 3. Clerc, 2. Maynadier, 1. Kitschoff.

Remplaçants : Auzqui, Taofifenua, Cobilas, Edwards, Chalmers, Audy, Hickey, Rey.