Champions Cup : tests négatifs au Stade Toulousain, la victoire sur tapis vert attendue

Les tests passés ce jeudi par l'ensemble des joueurs et du staff du Stade Toulousain après l'annulation du match face à Exeter se sont révélés négatifs. Les Toulousains devraient donc avoir match gagné sur tapis vert.

Le soulagement dans les rangs toulousains. Les tests passés ce jeudi sont négatifs. Voilà qui ne rend pas plus compliquée une situation qui l'était déjà. Du côté d'Exeter, plusieurs cas de Covid ont rendu impossible la venue des Anglais à Toulouse dimanche. Reste à savoir si ils connaîtront le même sort que Castres il y a quelques semaines. L'EPCR se réunit ce vendredi.

Pourquoi cela simplifie les choses

Avec aucun cas positif, le Stade Toulousain est en position de force pour que la rencontre face à Exeter lui soit attribuée comme gagnée 28-0 et avec bonus offensif. Si la règle est bien appliquée, il n'y a pas de suspense : match gagné sur tapis vert. Même scénario que lors de Leicester-Castres il y a quelques semaines en Challenge Cup. Il faut quand même attendre l'organisateur et ses décisions. La commission de l'EPCR va se pencher ce vendredi sur le dossier Toulouse-Exeter et sur Glasgow-Lyon.

Ugo Mola : "Envie de jouer Exeter"

"Moi je n'ai pas envie de gagner sur tapis vert. Il faudra bien continuer cette compétition. Ce que j'espère c'est que j'aurai l'occasion de jouer Exeter. Mes joueurs s'y étaient préparés. J'espère qu'on va avoir une position de l'EPCR assez rapide. Gagner sur tapis vert me satisfait à moitié. C'est comme ça, c'est l'air du temps. J'en suis navré, je pense que nos supporters, même s'ils ne sont pas dans le stade, avaient envie de nous voir jouer contre Exeter", a déclaré le manager Ugo Mola jeudi soir sur Canal+.