Champions Cup : Toulouse adore les rendez-vous franco-français

Toulouse, France

Depuis 1995-1996 et la première édition de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain a connu neuf duels franco-français en phase finale. Bilan : huit victoires et une élimination.

Biarritz, adversaire favori

Les trois matches les plus marquants restent les finales remportées en 2003, 2005 et 2010 contre l'USAP, le Stade Français et Biarritz. Les Basques, battus à trois reprises par le Stade Toulousain. En plus de cette finale, il y avait eu une demie en 2004 et un quart en 2011 délocalisé à Anoeta contre ce même BO.

A ce stade des quarts de finale, Toulouse avait aussi sorti Dax en 1997, Montferrand en 2000 et le Stade Français en 2010.

Brive, l'exception

Une seule équipe a éliminé les Rouge et Noir en phase finale de Coupe d'Europe : Brive. En 1998, les Corréziens, champions d'Europe en titre, sortent Toulouse en demi-finale après un match nul (22-22, le CAB ayant marqué un essai de plus). Ils seront battus en finale par Bath.

