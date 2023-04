Champions Cup : Toulouse et La Rochelle rêvent d'une nouvelle finale

On prend les mêmes et on recommence ? Toulouse et La Rochelle sont à une victoire de faire le remake de 2021 où les deux clubs s'étaient affrontés en finale de Champions Cup. Mais une épreuve de taille les attend : samedi, les Toulousains retrouvent le redoutable Leinster à Dublin tandis que dimanche, les Rochelais reçoivent les Anglais d'Exeter.

Pour les Rouge et Noir , il y a une revanche à prendre après avoir été sortis du dernier carré l'an dernier par les Irlandais. Mais cela sera difficile tant le Leinster impressionne. Samedi, il s'agira de la quatorzième confrontation entre les deux équipes en Champions Cup, un record dans la compétition européenne. Ce match aura des airs de finale avant l'heure entre les deux plus beaux palmarès du continent.

De son côté, La Rochelle "reçoit" dimanche les Chiefs à Bordeaux. Mais les Maritimes se sentiront comme à la maison puisque le stade girondin affichera complet et près de 30.000 supporters en jaune et noir sont attendus. Poussés par la ferveur, les Maritimes vont donc tenter d'aller chercher une troisième finale continentale consécutive au terme d'un match a priori à leur portée. Mais attention à Exeter, sacré champion d'Europe en 2020 contre le Racing 92 et invaincu contre La Rochelle. Reste une statistique à laquelle s'accrocher : jamais une équipe anglaise ne s'est imposée en France en demi-finale de Champions Cup.

Suivez Leinster - Toulouse en direct sur France Bleu Occitanie, samedi 29 avril à16h00 :

Suivez La Rochelle - Exeter en direct sur France Bleu La Rochelle, dimanche 30 avril à 16h00 :

