Champions Cup : Toulouse officiellement qualifié pour les huitièmes de finale

Invaincu depuis le début de la saison en Champions Cup (trois victoires en trois matches), Toulouse est assuré de terminer dans les huit premiers de la poule B.

L'avantage du terrain... Jusqu'à quand ?

Toulouse qualifié et à une journée de la fin assuré de terminer au pire sixième de cette poule. Pour rappel, huit équipes verront les huitièmes de finale dans cette poule B, autant dans la poule A. L'objectif est maintenant de terminer dans les deux premiers pour négocier le huitième de finale ET un éventuel quart de finale à domicile.

Pour cela, il faudra battre le Munster dimanche à Ernest-Wallon. Avec bonus si possible. Une bataille à quatre s'annonce pour terminer aux deux premières places entre La Rochelle, Toulouse, Leicester (trois équipes qui comptent 13 points) et les Ospreys (10 points, qui affrontent Leicester lors de l'ultime journée). "L'an dernier, on a beaucoup appris avec ce nouveau format. Il ne donne pas le droit à l'erreur. On a eu un parcours compliqué, cette année on voulait se donner les moyens de se rendre les choses plus faciles dès la première rencontre au Munster. Pour bien finir, il faudra une quatrième victoire pour être dans de bonnes conditions lors des phases finales", explique le capitaine toulousain Antoine Dupont.

Une place dans les deux n'est pas encore acquise, en revanche le Stade Toulousain a de fortes chances de terminer à l'une des quatre premières places. Si Toulouse termine troisième ou quatrième de sa poule, il recevra en huitième de finale mais devra sans doute se déplacer en cas d'éventuel quart de finale. Le Stade Toulousain, qui joue dimanche, connaîtra les résultats de ses concurrents directs puisqu'ils joueront plus tôt dans le weekend.