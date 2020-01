Champions Cup : Toulouse tout proche d'un quart à domicile

Le Stade Toulousain, vainqueur au Connacht (7-21) samedi soir, a validé son billet pour les quarts de finale de la Champions Cup avant la dernière journée de la phase de groupe. Une victoire contre Gloucester dimanche et Toulouse sera assuré de jouer à domicile en quarts de finale.

Verhaeghe et Tolofua face au Connacht.

Toulouse, France

Qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup pour la 18e fois de son histoire en 24 participations, Toulouse a les cartes en mains pour jouer ce quart à domicile. Pour une éventuelle demie, l'avantage du terrain est beaucoup plus incertain.

Battre Gloucester pour un quart à la maison

Toulouse attend un quart de finale de Coupe d'Europe à domicile depuis dix ans. Il suffit d'une victoire face à Gloucester, même non bonifiée, pour assurer ce quart à la maison. Ou espérer que Clermont, qui ira aux Harlequins, ne prenne pas plus de points que Toulouse.

Dans ce mini championnat entre "meilleurs premiers", Toulouse a pour le moment le quatrième bilan (à égalité avec Exeter et le Racing). Avec deux points d'avance sur Clermont, quatre points pris contre Gloucester et les Auvergnats ne pourraient pas rattraper Toulouse. En revanche, si les Rouge et Noir ne gagnent pas contre les Anglais dimanche, il faudra compter sur un faux-pas de l'ASM aux Harlequins pour conserver une place dans les quatre.

Faire mieux qu'Exeter et le Racing pour une éventuelle demie à domicile

Les deux meilleurs bilans des cinq premiers de poule auront également l'avantage du terrain en demi-finale en cas de qualification. Toulouse, Exeter et le Racing (22 points chacun) pourraient se disputer cette deuxième place derrière les Irlandais du Leinster. En cas d'égalité entre les deux équipes, c'est le goal-average qui les départagera, puis le nombre d'essais marqués.

Lors de l'ultime journée, Exeter reçoit La Rochelle et le Racing 92 se rend aux Saracens. Les Toulousains auront l'avantage de jouer après toutes ces équipes et donc de connaitre les résultats des adversaires.

Le bilan des premiers de poule

Leinster 24 points Racing 22 points (+71) Exeter 22 points (+62) Toulouse 22 points (+56) Clermont 20 points

Les quatre premiers de poule recevront en quarts de finale.