Champions Cup : Toulouse veut offrir une finale au peuple rouge et noir

Toulouse, France

Le Stade Toulousain attend une finale depuis 2010, année du dernier titre. Face à l'immense défi qui se propose, à savoir le Leinster, Toulouse se prépare avec ses armes.

Ugo Mola : "On a beaucoup de chance"

Ugo Mola s'avance avec le sourire en conférence de presse : "A Toulouse, l'individu est important mais pas plus que le club. On travaille beaucoup pour ça. On a la chance d'avoir un public autour de nous qui reprend des couleurs parce qu'ils ont une équipe qui leur ressemble. La force de cet enthousiasme passe par ces joueurs incroyables. On a beaucoup de chance de vivre des moments comme ça. On se sent armés pour les vivre."

2.000 supporters toulousains sont attendus à l'Aviva Stadium dimanche, autant à la Fan zone placée au stade Ernest-Wallon. "C'est énorme. Cela montre l'engouement qu'il y a autour de cette équipe. A Toulouse vous ne bernez pas votre public. Le public toulousain c'est un public d'aficionados, d’aguerris, qui a eu la chance de sillonner l'Europe pendant des années."

Les chiffres clés de ce choc

Toulouse et le Leinster ont gagné 4 titres continentaux chacun et ont joué 11 demi-finales (en comptant celle de dimanche). Seul le Munster fait mieux.

Au petit jeu des confrontations directes, Toulouse mène (6 victoires contre 5 pour le Leinster).

Les photos du Captain Run à l'Aviva Stadium

. © Radio France - Julien Balidas

Richie Arnold sera titulaire en deuxième ligne dimanche. © Radio France - Julien Balidas