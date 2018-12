Champions Cup | Toulouse - Wasps : la victoire bonifiée qui fait du bien (42-27)

Toulouse, France

Toulouse n'a fait qu'une bouchée des Wasps ce samedi 15 décembre à Ernest-Wallon. Les Anglais ont réussi à s'accrocher jusqu'à l'heure de jeu, mais les hommes d'Ugo Mola ont pris le large dès l'heure de jeu passée. Une victoire bonifiée qui leur permet de s'approcher encore un peu plus des quarts de finale de Coupe d'Europe.

Un match fou

Un déluge d'eau et d'essais à Ernest-Wallon ! Des trombes d'eau sont tombées dès la fin de la première mi-temps. Avec des défenses plus que légères des deux côtés, les essais ont été nombreux (8). Les Wasps ont profité des erreurs défensives des Toulousains pour essayer de coller au score. Mais au retour des vestiaires, les hommes d'Ugo Mola ont peu à peu été plus solides, plus concentrés.

Ils s'imposent largement 42-27, avec le bonus offensif et prouvent à toute l'Europe qu'ils comptent bien s'installer en patron au premier rang de groupe. Ils sont provisoirement premiers avant le match entre le Leinster et Bath (samedi, 18h30).