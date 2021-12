Champions Cup : plusieurs matchs de ce week end dont celui du Stade Rochelais sont reportés

En raison de l'épidémie de COVID 19, et une propagation fulgurante de la nouvelle souche du virus au Royaume-Unis, l'EPCR, les organisateurs des deux coupes d'Europe, la Challenge Cup et la Champions Cup ont décidé de reporter de nombreux matchs de cette deuxième journée ultérieurement.

Voici le communiqué de l'EPCR, envoyé aux rédactions à 14 heures 15 ce vendredi :

A la suite d’une réunion du Conseil d'administration de l'EPCR aujourd'hui (vendredi 17 décembre), il a été décidé qu'en raison des circonstances actuelles exceptionnelles, les matchs de la 2e Journée de la Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup entre les clubs français et britanniques prévus demain (samedi) et dimanche étaient reportés.

Il s'agit d'une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français.

Le Conseil d'administration a reçu des briefings des trois ligues professionnelles contenant des informations de la part des gouvernements respectifs. Cependant, il n’y avait pas suffisamment de garanties que ces matchs ne présenteraient pas de risque.

Par conséquent, l’intention est de reprogrammer les rencontres de la Journée 2 ci-dessous à une date ultérieure :

CHAMPIONS CUP Bath Rugby - Stade Rochelais Sale Sharks - ASM Clermont Auvergne Scarlets - Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain - Wasps Stade Français Paris - Bristol Bears

EPCR CHALLENGE CUP Worcester Warriors - Biarritz Olympique London Irish - CA Brive

Tous les autres matchs de la Journée 2 programmés pour ce soir (vendredi) et ce week-end seront joués comme prévu.

L’EPCR fournira des informations complémentaires dès que possible et reste en contact direct avec tous les clubs, les ligues et autres parties prenantes.