Champions Cup : tout ce qu'il faut savoir pour accéder au Matmut Atlantique

La première alerte émane de Bison futé qui recommande aux automobilistes rochelais d’éviter l’Autoroute A10, le pont d’Aquitaine et la rocade nord de Bordeaux à partir du début d'après-midi dimanche et jusqu'au coup d'envoi de la demi-finale. C'est pour cette raison qu' un plan de mobilité spécifique a été mis en place avec un périmètre fermé à la circulation. Il sera opérationnel à partir de 13 heures et une priorité donnée aux transports en commun et à l’utilisation du vélo. La fréquence des tramways sera renforcée. Des navettes seront mises en place à compter de 13 heures à la gare de Cenon (tram A) et à la Cité du vin (tram B). Le tram C dispose, lui, d’un arrêt au Matmut Atlantique. Le pass stade aller/retour est à 3 euros.

À vélo et à trottinette (35 minutes depuis la gare Saint-Jean)

En transport en commun (trams et navettes) avec le "Pass Stade" bénéficiez d’un aller/retour à 3€ ou en voiture depuis les parkings relais avec le "Ticket Parc Relais" à 4,50€

En voiture («Parking P5 Parc Expo), au tarif forfaitaire de 12€

Pour les supporters utilisant la voiture , vous devrez anticiper votre arrivée et suivre le plan d'accès au parking . Mais il va falloir anticiper votre déplacement. Depuis la rocade extérieure via le pont d’Aquitaine, vous devrez emprunter obligatoirement la sortie 4a (Stade Atlantique), située après la sortie 4. Depuis la rocade intérieure via Mérignac, vous devrez emprunter la sortie 6 conseillée (Bruges/Blanquefort) et suivre "Stade Atlantique".

Et comme un accès en finale de Champions Cup se mérite, de nombreux supporters maritimes ont eu la désagréable surprise d'apprendre que le parking P5 du Parc des expositions de Bordeaux-Lac sera payant (sauf pour les personnes en situation de handicap). Ce qui a déclenché le courroux rochelais sur les réseaux sociaux. Le montant du forfait journée est de 12 euros, avec une ouverture matinale du P5 à 10 heures. Les accès sont visibles (parking P5 parc expos) sur les applications d’aide aux déplacements (Waze, TomTom, Google Maps). Le parking VIP du stade est également référencé (parking P1 VIP Stade Matmut Atlantique).

La fan zone sera active à partir de 12 heures , avec une ouverture des portes du stade au public dès 14 heures (13 h 30 pour les VIP), vous devrez suivre l'un des itinéraires obligatoires permettant de répartir les flux en fonction des différentes sorties possibles depuis le parking P5 Parc des expositions. Ces itinéraires vous permettront de rejoindre toutes les directions via la rocade comme le précise ce deuxième plan (carte après-match)

