Champions Cup – UBB : avec Coularis et Garcia face aux Sharks

Après trois combats (La Rochelle, Montpellier, Bayonne ) remportés en Top 14 et alors qu’un succès samedi prochain face à Gloucester pourrait suffire pour accéder aux 8èmes de finale, le staff a décidé de faire souffler ses cadres. Kaulashvili, Lamothe, Cazeaux, Miquel, Diaby, Cordero, Dubié, Bielle-Biarrey et Buros ne seront pas de la partie ce samedi sur la pelouse du Kings Park Stadium pour la troisième journée de Champions Cup.

Clément Maynadier à l'entraînement cette semaine en Afrique du Sud. - Téo Konczylo/UBB

Il y a onze changements dans le XV de départ. Aux côtés de Clément Maynadier et Vadim Cobilas, le pilier gauche Christopher Vaotoa sera titulaire pour la première fois de la saison. L’attelage sera formé de Thomas Jolmes et Alban Roussel.

Uberti revient

La troisième ligne sera inédite. Pour accompagner Renato Giammarioli et Caleb Timu, déjà titulaires lors du match aller (16-19), les entraîneurs ont décidé de lancer le jeune Corentin Coularis, 20 ans, dans le grand bain.

Maxime Lucu est maintenu à la mêlée et il sera associé à Matéo Garcia qui n’a eu que 42 minutes à se mettre sous les crampons depuis le début de saison.

Une opportunité à saisir pour le jeune ouvreur Mateo Garcia. © Radio France - Justine Hamon

Derrière, on compte sur la puissance de Yoram Moefana et Tani Vili au centre, les ailes seront occupées par Madosh Tambwe et Geoffrey Cros. Nans Ducuing jouera à l’arrière.

A noter sur le banc le retour à la compétition de Pablo Uberti. Le centre n’a plus joué avec l’Union depuis le 30 octobre.

Les compos

Sharks : Chamberlain - Potgieter, Am, Tapuai, Mapimpi - Bosch (o) Henrikse (m) - Tshituka, Notshe, Kolisi - Grobler, Etzebeth - T.du Toit, Nbonambi, Nché.

Remplaçants : van Vuuren, Mchunu, Sadie, Andrews, Buthelesi, Wright, Cronje, van Rensburg.

UBB : Ducuing – Cros, Vili, Moefana, Tambwe – Garcia (o) Lucu (m) – Coularis, Timu, Giammarioli – Roussel, Jolmes – Cobilas, Maynadier, Vaotoa.

Remplaçants : Boniface, Sa, Falatea, Marais, Vergnes-Taillefer, Gimbert, Holmes, Uberti.