Champions Cup - UBB : Bielle-Biarrey a crevé l'écran

Titularisé pour la première fois avec l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche face aux Scarlets, le jeune arrière Louis Bielle-Biarrey s'est offert un triplé. Et ce n'est sans doute qu'un début.

Retenez bien ce nom. Il s’appelle Louis Bielle-Biarrey, il a 18 ans. Et alors que certains joueurs pros traversent une carrière sans jouer un seul match de coupe d’Europe, lui a inscrit trois essais pour son baptême du feu en Champions Cup. Dans une ligne de trois-quarts qui s’est régalée, le jeune arrière n’a rien fait d’extraordinaire mais il a su être là au bon endroit et dans le bon timing.

Louis Bielle-Biarrey est arrivé cet été de Grenoble. © Radio France - Justine Hamon

D’abord au soutien de Santiago Cordero pour filer entre les perches. Puis pour récupérer de manière acrobatique une passe de Matthieu Jalibert. Enfin pour récupérer de manière acrobatique une passe de Matthieu Jalibert. Élu homme du match, Louis Bielle-Biarrey a dû répondre en direct devant les caméras de télévision. Sans doute pour lui le moment le plus difficile d’une rencontre où on l’a senti très à l’aise.

C'est un garçon qui a du talent, qui travaille et qui n'a peur de rien - Christophe Urios

Arrivé cet été de Grenoble, le gamin ne devait pas jouer cette saison. « Pour le protéger » a expliqué Christophe Urios. Mais les circonstances et notamment l’absence pour quatre mois de Romain Buros, ont précipité sa mise en avant. "C'est un garçon qui a du talent, qui travaille et qui n'a peur de rien. Quand on l'a titularisé, je savais que je prenais zéro risque" résume le manageur.

Car Louis Bielle-Biarrey ne surgit pas de nulle part. Surclassé dans tous les catégories d’âge, il était titulaire à l'aile avec l’équipe de France des moins de 20 ans lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Son manageur parle carrément d’un « phénomène ». Un diamant qu’il va falloir polir et mettre à l’épreuve dans des matches plus âpres que celui de dimanche. Mais à 18 ans, Louis Bielle-Biarrey maîtrise déjà beaucoup des paramètres d’un poste à responsabilité. Un talent dont l’Union aurait tort de se priver.

