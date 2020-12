Champions Cup - UBB : "Ce type d'expérience fait grandir"

France Bleu : Le weekend dernier, le Racing était venu vous battre sur le fil, cette fois c'est vous qui avez eu le dernier mot ?

Mahamadou Diaby : C'est un peu le même scénario que la semaine dernière sauf que cette fois, c'est en notre faveur. Mais ce qui nous a permis de rester dans le match et de pouvoir finir comme ça, c'est l'état d'esprit qu'on y a mis. On n'a jamais rien lâché même dans les moments où on était en grande difficulté. On aurait pu lâcher avant, on ne l'a pas fait.

Depuis qu'on est arrivé jeudi, on s'est dit de ne pas lâcher, qu'il fallait repartir de Northampton avec des points. Franchement je suis fier de tous les mecs parce qu'on a tenu parole.

Vous sentez la différence entre la Challenge Cup et la Champions Cup ?

Je suis à peine rentré dans le bus que je commence à avoir des douleurs partout. Je peux vous dire qu'en termes d'intensité, en termes de déplacement, c'est un niveau au-dessus.

Ne pas lâcher, c'était le mot d'ordre ?

Il y a eu des doutes au plus fort de la domination anglaise ?

Autant la semaine dernière face au Racing, on ne sentait pas qu'on allait prendre le dessus, on était un peu timides. Là, à plusieurs reprises, je me suis dit qu'on pouvait le faire.

L'UBB a encore grandi après ce match ?

Bien sûr. Vous imaginez ? Premier match de Champions Cup à l'extérieur face à Northampton qui a aligné sa meilleure équipe. Même s'il y a eu des erreurs, c'est quand même une victoire avec la manière. C'est le type d'expérience qui fait grandir les équipes. Je pense quon va construire pas mal de confiance là dessus. On peut être fier de nous."