Champions Cup : L'UBB chute encore face à Clermont et voit s'éloigner le quart (9-6)

Malgré une entame prometteuse, l'Union Bordeaux-Bègles s'est inclinée pour la troisième fois de la saison face à l'ASM. Une défaite synonyme de derniers espoirs envolés dans cette Coupe d'Europe. À l'inverse, Clermont assure sa qualification.

L'UBB risque de quitter frustrée cette Champions Cup. Après Exeter, c'est Clermont qui est venu faire la loi à Chaban-Delmas, une deuxième défaite à domicile quasiment rédhibitoire dans une compétition aussi serrée. Et pourtant Bordeaux-Bègles a tenu la dragée haute à Clermont, n'encaissant pas d'essai, mais n'en n'inscrivant pas non plus. Ce sont les buteurs qui ont fait la différence, trois pénalités pour Lopez (15e, 37e, 59e) et Clermont, une de moins pour Madigan (14e et 39e).

Du jeu mais pas d'essais

Cet UBB-Clermont aura donc dérogé à la tradition. Certes il y a eu du jeu – plus de 35 minutes de temps de jeu effectif – mais pas d'essai cette fois ci alors qu'il y en avait eu onze à l'aller. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué à l'Union, Taofifenua et Tom Palmer ont bien franchi la ligne mais n'ont jamais réussi à aplatir.

J'suis mort Lopez qui proteste et Nigel qui lui tend le sifflet en mode "vas-y, arbitre !" et Lopez qui fait "non non" de la tête 😂😂😂#UBBASM pic.twitter.com/HgfKsjn40A — Benjamin Sopalski (@benjisop) January 15, 2017

En plus de cela, Clermont a évolué en tout début de match à 13 contre 15 suite à deux fautes grossières et deux cartons jaunes successifs contre Toeava (9e) et Kolelishvili (13e). Mais l'UBB n'a pas su en profiter, se contentant d'un 3-3 dans cette période de double supériorité numérique.

Les avants girondins encore au rendez-vous

Encore une fois il a manqué une étincelle aux girondins pour prendre à défaut les Auvergnats. Comme face à Montpellier, les avants ont rivalisé, non seulement en conquête pure (aucune pénalité sur mêlée, seulement deux touches égarées), mais en défense et dans le jeu courant, Avei, Chalmers ou encore Tauleigne n'ont pas eu à rougir de la comparaison face à leurs homologues.

Il faut garder le cap, combattre la morosité qui est un poison" Raphaël Ibanez manageur @UBBrugby #FBsport #UBBASM pic.twitter.com/TSwn6jkiPX — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 15, 2017

Pour les 3/4, la partie a été beaucoup moins aboutie, comme fin 2016, donnant l'impression de dérouler le jeu sans vraiment se montrer dangereux. Madigan auteur d'un début de match correct a perdu pied en deuxième période, en ne trouvant pas une pénaltouche à l'heure de jeu alors que tout restait à faire, ratant aussi un renvoi... La pluie a perturbé les transmissions durant le second acte, c'est une circonstance atténuante, mais trop de fautes de mains sont venues perturber la continuité des actions.

Clermont qualifié, l'UBB sort la calculette

Cette victoire propulse Clermont en 1/4 de finale de cette Champions Cup, il restera aux auvergnats une rencontre à domicile face à Exeter pour tenter de décrocher un quart à domicile. Pour l'UBB, une qualification, comme l'an passé, tiendrait du miracle. Il faudra pour cela s'imposer en Ulster samedi prochain (14h) et espérer des résultats favorables dans les autres poules, rien n'est moins sûr. Il s'agit par ailleurs de la 5e défaite consécutive de l'UBB, toutes compétitions confondues.

Les deux équipes se retrouveront en plus de cela dans deux semaines à peine, pour la quatrième fois de la saison, au Matmut Atlantique pour la 17e journée de Top 14.