Champions Cup - UBB : Cordero revient pour le chaud

Après plus de trois mois d'absence, l'ailier international argentin retrouve le terrain ce dimanche (13h30). Pour un quart de finale explosif face au Racing 92 et une fin de saison où il pourrait confirmer son statut de facteur X.

Il aurait pu jouer dimanche dernier, Christophe Urios a choisi de le faire patienter une semaine de plus. Comme pour donner encore plus d'appétit à celui qui tourne depuis trop longtemps comme un lion en cage.

Alors qu'il était revenu en pleine forme du Rugby Championship, alors qu'il avait contribué aux deux premières victoires en Champions Cup avec un essai décisif à Northampton et un triplé face à Newport, Santiago s'est arrêté net le 2 janvier, victime d'une luxation de l'épaule face à Toulon.

L'Argentin aux 50 sélections va retrouver la compétition pour le money time. Un joueur indispensable qui a inscrit 15 essais en 24 matches depuis son arrivée en Gironde.

Si avant ça ne fait pas le boulot, il ne finira rien - Christophe Urios

"Même avec son temps d'absence c'est encore le meilleur marqueur d'essais, rappelle son capitaine Jefferson Poirot, ça montre quand même la qualité du joueur. En plus, il sera opposé à Juan Imhoff donc j'imagine qu'il voudra montrer qu'il est le meilleur Argentin sur le terrain. C'est un joueur de très haut niveau qui va forcément nous apporter énormément dans ces matches là."

L'Union retrouve son facteur X à un moment de la saison où tous les matches vont ressembler à des finales. Forcément précieux même si c'est collectivement que l'UBB s'en sortira rappelle le manageur Christophe Urios.

Santiago Cordero aux côtés de Jean-Baptiste Dubié. © Radio France - Justine Hamon

"On n'attend pas que Santi nous fasse gagner le match, ça fait trois mois qu'il n'a pas joué. Si les avants ne sont pas bons, on ne gagnera pas le match, si nos leaders ne sont pas bons, on ne gagnera pas le match. Donc Santi arrivera après et c'est normal. parce qu'il rentre dans l'équipe, parce qu'il a un rôle de finisseur. Si avant ça ne fait pas le boulot, il ne finira rien."

Mais Santiago Cordero va apporter sa science du jeu, son aisance balle en main et une envie féroce qui pourraient bien aider l’Union dans sa quête de demi-finale.