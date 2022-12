Champions Cup - UBB : dix changements pour Gloucester

"Ce n'est pas un turnover pour lâcher la coupe d'Europe, c'est surtout un turnover pour gérer au mieux l'effectif car on a besoin de tout le monde sur le pont."

ⓘ Publicité

L'entraîneur Julien Laïrle et son acolyte Frédéric Charrier doivent composer avec les blessés (Boniface, Dimcheff, Petti, Vergnes-Taillefer, Miquel, Bochaton, Lachaise) et les vacances obligatoires des internationaux (Jalibert, Lucu, Falatea).

Et avec un Top 14 qui reprendra dans quinze jours avec des rendez-vous (La Rochelle, Montpellier, Bayonne) où l'Union aura besoin de toutes ses forces.

Une charnière Lucu-Holmes

Pour aller défier les Cherry and White, 4èmes du championnat d'Angleterre , le staff a donc laissé certains joueurs au repos (Poirot, Tameifuna, Marais, Lamerat, Dubié, Tambwe) et procédé à dix changements par rapport à l'équipe qui a démarré face à Brive (33-13) dont six dans un paquet d'avants où l'Union alignera une troisième ligne inédite Diaby-Willis-Giammarioli.

Après l'avoir remportée avec Toulouse, Zack Holmes retrouve la Champions Cup avec l'UBB. © Radio France - Justine Hamon

En l'absence de Jalibert (congés), c'est Holmes qui portera le numéro 10 aux côtés de Lucu. Derrière, Vili et Mori seront alignés au centre. Cros revient dans le triangle arrière en compagnie de Cordero et Buros.

Sur le banc, Vaotoa couvrira le poste de pilier gauche tandis que Timu, Gimbert, Massé et Bielle-Biarry reviennent dans les 23.

Côté anglais, l'international argentin Carreras est maintenu à l'ouverture. Son compatriote Socino sera titulaire au talon en l'absence de Singleton, blessé. Derrière, on retrouve le centre de l'équipe d'Ecosse Harris et l'ailier du XV de la Rose May. En revanche la flèche galloise Rees-Zammit n'a pas été retenue.

Les compos

Gloucester : Evans - Hearle, Harris, Atkinson, May - Carreras (o) Varney (m) - Ludlow, Morgan, Clarke - Alemanno, JOrdan - Balmain, Socino, Rapava Ruskin.

Remplaçants : Blake, Erlington, Knight, Tuisue, Clement, Chapman, Twelvetrees, Reeves.

UBB : Buros - Cordero, Vili, Mori, Cros - Holmes (o) Lucu (m) - Diaby, T.Willis, Giammarioli - Roussel, Douglas - Falatea, Lamothe, Kaulsahvili.

Remplaçants : Maynadier, Vaotoa, Cobilas, Cazeaux, Timu, Gimbert, Massé, Bielle-Biarrey.