Champions Cup - UBB : entame déjà capitale à Northampton

Christophe Urios n'a pas voulu donner ce jeudi aux journalistes le nombre de points nécessaires pour prétendre à une qualification en quart de finale. "Chaque point va compter" s'est contenté de répondre un manageur qui sait qu'avec quatre matchs de poule ou lieu de six, la marge d'erreur sera, sinon inexistante, du moins infime.

"C'est vachement excitant, avoue-t-il, je ressens ce que j'ai ressenti lors des prolongations de France-Angleterre. Tu fais une faute, t'as perdu. là c'est pareil. On sait qu'il faudra ramener le plus de points possible. Et ça, ça m'excite, comme les joueurs."

Frapper fort d'entrée

La première place en Top 14 avant l'arrêt du championnat a permis à l'Union d'éviter les épouvantails de la compétition. Face à Northampton et Newport, elle a pourtant intérêt à remplir sa besace. Car il faudra être dans les quatre premiers d'une poule de douze pour voir le printemps.

D'où l'importance de ce premier rendez-vous dans un stade de Franklin's Gardens où prendront place 2000 supporters. Si les Saints, derniers de Premiership, sont en difficulté, leur expérience européenne et le retour de cadres (Lawes, Biggar, Matavesi) incitent à la méfiance.

Christophe Urios pourra compter sur le retour de ses internationaux. © Radio France - Justine Hamon

"C'est une équipe qu'on ne connaît pas bien, poursuit Christophe Urios, elle n'a fait que trois matchs, elle n'avait pas les internationaux non plus. Ce qui change vraiment, c'est l'intensité qu'il va y avoir dans le match et l'arbitrage qui sera différent. Mais on a fait une bonne semaine et on sera prêts"

Freinée dans sa dynamique par son revers face au Racing (12-17) mais boostée par le retour de sept internationaux, l'UBB veut mordre avec appétit dans une compétition qu'elle ne dispute que pour la troisième fois. Mais dont elle a commencé à appréhender le niveau lors des phases finales de Challenge Cup jouées en septembre face à Edimbourg et Bristol.