Champions Cup - UBB : Fin du cauchemar pour les Scarlets

Pour le club de Llanelli, la coupe d'Europe va débuter avec une semaine de retard. Car les Scarlets viennent de vivre un cauchemar. Le 24 novembre, ils s'envolent vers le soleil de l'Afrique du Sud pour disputer deux matches du United Rugby Championship face aux Sharks de Durban et aux Bulls de Pretoria. Deux matches qu'ils ne disputeront pas.

Weekend en famille

La faute au variant Omicron qui se répand dans le pays. Branle-bas de combat. Les 32 joueurs et les 15 membres du staff remontent dans un avion. Mais le gouvernement refuse leur retour immédiat au pays pour raisons sanitaires. Les Scarlets atterrissent à Belfast où ils passent dix jours de quarantaine avec comme seul horizon, le parking de l'hôtel, et comme seule activité, des séances de fitness organisées dans les chambres. Après avoir tenté de négocier un report avec l'EPCR, le club décide à contrecœur de déclarer forfait pour son premier match de Champions Cup à Bristol, mettant en avant la santé des joueurs et l'impossibilité de présenter une équipe compétitive.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La période d'isolement s'est achevée vendredi. Après quatre batteries de tests PCR, tous négatifs, la délégation a quitté l'Irlande du Nord et tout le monde a profité du weekend pour retrouver sa famille et respirer à nouveau le bon air gallois. On a vu sur les réseaux sociaux le centre international Jonathan Davies piquer une tête dans la mer à Barry et l'arrière Liam Williams se balader au pied des remparts du château de Chepsow.

Presque deux mois sans jouer

Ce lundi, les joueurs ont enfin pu retrouver un terrain de rugby. Les Scarlets, qui n'ont plus disputé de rencontre officielle depuis le 22 octobre, victoire face à Trévise (34-28), vont devoir mettre les bouchées doubles pour tenter de se remettre dans le rythme avant de défier l'UBB.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais ils pourront compter sur le soutien d'un public auquel le club a lancé un appel à travers une vidéo. Un Gallois déguisé avec le béret, la baguette, la bouteille de vin de Bordeaux. Et ce message : "Pas besoin d'aller en France pour voir les Français". Le Parc y Scarlets pourrait faire le plein pour le retour de ses joueurs.