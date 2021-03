Champions Cup : l'UBB retrouvera les Bristol Bears en huitième de finale

Il y a six mois, Guido Petti et l'UBB avaient été pris en tenaille par Semi Radradra et Bristol, en demi-finale de la Challenge Cup.

Comme on se retrouve ! Six mois après s'être affrontés en demi-finale de la Challenge Cup, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles vont de nouveau affronter ceux des Bristol Bears, pour le premier match de phase finale de Champions Cup de l'histoire du club. Le match se disputera le week-end du 3 avril, un éventuel quart de finale aura lieu le week-end suivant. S'ils se qualifient en quart de finale, les Bordelo-Béglais recevraient alors à nouveau, le vainqueur du match entre le Racing 92 et Edinburgh Rugby.

En attendant, Christophe Urios et ses hommes auront forcément en tête la bataille qu'ils avaient dû livrer, le 25 septembre dernier. Avec seulement deux rencontres dans les pattes depuis la reprise des compétitions, les Girondins avaient fini par craquer sur la pelouse d'Ashton Gate (37-20) après prolongation. Une prolongation qu'ils avaient dû jouer à 14 contre 15 après la blessure de Marco Tauleigne. La défaite avait été cruelle, tant l'UBB avait rivalisé avec les Bears, jusqu'à égaliser à 20-20, avec deux essais signés Matthieu Jalibert et Joseph Dweba.

Radradra blessé et incertain pour Chaban ?

Une nouvelle affiche pour les amoureux de rugby, mais un tirage très compliqué contre des Bears qui marchent sur l'eau depuis la reprise des compétitions. Après avoir remporté la finale du Challenge européen contre Toulon, ils sont à présent leaders du championnat anglais, la Premiership, avec neuf victoires en 12 matchs, et six points d'avance sur leur dauphin, Exeter. Malgré un accident industriel contre Clermont (38-51) lors de la première journée de Champions Cup, les Anglais étaient allé s'imposer au Connacht lors de la deuxième rencontre, pour sceller leur qualification.

La rencontre pourrait aussi voir aussi le génial Fidjien Semi Radradra fouler de nouveau la pelouse du stade Chaban Delmas, plus d'un an après sa dernière rencontre sous les couleurs de l'UBB, contre Castres, le 1er mars 2020. Mais le centre n'a plus joué depuis le 29 janvier. Blessé à un genou, il devait revenir au mois d'avril, selon son entraîneur Pat Lam - l'oncle de l'ailier bordelais Ben Lam - et sa présence sur la pelouse est donc incertaine.

Bref, cela ressemble à un des pires scénarios possibles pour les hommes de Christophe Urios, sachant que l'UBB était de toute façon assurée de recevoir, ayant remporté sur le terrain, et non pas sur tapis vert à cause de la Covid-19, ses deux rencontres de poule. Les Girondins étaient allé gagner (12-16) sur la pelouse anglaise de Northampton, le 11 décembre, avant de l'emporter (47-8), le 19 décembre contre les Gallois de Newport. Les deux matchs retours avaient ensuite été reportés à cause des restrictions sanitaires entre la France et le Royaume-Uni.

Au mois de décembre, l'UBB de Lekso Kaulashvili s'était imposée (12-16), sur la pelouse de Northampton. © Maxppp - PRESS ASSOCIATION IMAGES

Les affiches des huitièmes de finale

UBB - Bristol Bears

Racing 92 - Edinburgh Rugby

Scarlets - Sale Sharks

Munster - Toulouse

Gloucester - La Rochelle

Wasps - Clermont

Exeter - Lyon

Leinster - Toulon

Les affiches des quarts de finale