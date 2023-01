Champions Cup - UBB : Jalibert de retour face à Gloucester

Un international en chasse un autre. Alors qu'elle se retrouve privée de son demi de mêlée Maxime Lucu, touché à la cheville samedi dernier à Durban, l'UBB récupère son ouvreur qui n'a plus joué depuis le 30 décembre. C'était en championnat face à Montpellier.

Avant de partir en stage avec les Bleus pour préparer le Tournoi des Six Nations, Matthieu Jalibert sera associé à la charnière avec Jules Gimbert.

Poirot revient, première pour Zabalza

C'est l'un des dix changements opérés par le staff qui a, comme prévu, profondément remanié l'équipe balayée chez les Sharks (32-3) .

Il y en a six dans le pack où Thomas Jolmes et Caleb Timu sont les seuls "rescapés" du naufrage sud-africain . Ugo Boniface, Connor Sa et Sipili Falatea débutent en première ligne. Jolmes est épaulé par Cyril Cazeaux en deuxième. Mahamadou Diaby et Antoine Miquel reviennent pour muscler la troisième ligne.

Retour aux affaires pour le capitaine de l'UBB Jefferson Poirot. © Radio France - Justine Hamon

Derrière, Santiago Cordero revient à l'aile, aux côtés de Pablo Uberti, Yoram Moefana et Madosh Tambwe. Nans Ducuing est maintenu à l'arrière.

Sur le banc, on retrouve le pilier Jefferson Poirot, absent depuis décembre pour une blessure au pouce, ainsi que le demi de mêlée Hugo Zabalza, qui vient de s'engager comme joueur supplémentaire.

11ème de la poule A avec deux points, l'UBB est dans l'obligation de battre Gloucester, tout en espérant des résultats défavorables de ses concurrents (Harlequins, Racing, Lyon), pour espérer rallier les 8èmes de finale.

La compo

XV de départ : Ducuing - Tambwe, Moefana, Uberti, Cordero - Jalibert (o) Gimbert (m) - Diaby, Timu, Miquel - Cazeaux, Jolmes - Falatea, Sa, Boniface.

Remplaçants : Lamothe, Poirot, Vaotoa, Marais, Giammarioli, Zabalza, Garcia, Dubié.