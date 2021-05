Champions Cup - UBB : "Jouer des demi-finales pour les perdre, ce n'est pas l'objectif"

Ce Toulouse-là était prenable. Laurent Marti en est persuadé. Avec plus de patience et de lucidité, son Union Bordeaux-Bègles aurait pu s'ouvrir les portes de la finale sur la pelouse du stade Ernest-Wallon. Le président appelle tout le monde à en faire encore plus pour aller chercher d'autres phases finales, celles du Top 14. Interview.

France Bleu : certains vous promettaient l'enfer, vous êtes rentré de Toulouse avec des regrets ?

Laurent Marti : Oui, c'est un drôle de sentiment. On a eu le temps de digérer, de revoir le match, d'analyser, on est à froid aujourd'hui. Le sentiment c'est à la fois beaucoup de frustration et d'amertume parce qu'on se rend compte que ce match était à notre portée, qu'on l'a même globalement dominé mais qu'on n'a pas su être dangereux, ni marquer. Et en même temps c'est un sentiment d'espoir parce que rivaliser avec Toulouse dans les conditions de préparation que nous connaissons tous et surtout en tenant compte du caractère qu'on a montré, on se dit que pour le gros challenge que nous avons en cette fin de Top 14, c'est de bon augure.

Il faut se méfier, ça peut être piégeux de se dire que c'est déjà mieux qu'avant. Non. Les opportunités ne se présentent pas régulièrement et il faut les saisir quand elles sont là. On le sait tout ça mais il ne faut pas trop le répéter parce que sinon on va se trouver des excuses.

Est-ce que l'UBB a gagné du respect ?

Oui elle a gagné du respect. Mais jouer des demi-finales pour les perdre, ce n'est pas l'objectif du club, ce n'est pas mon objectif. On sait rester à notre place, on sait que notre histoire est récente mais on se doit de tout faire pour toujours améliorer nos résultats. Je persiste à dire qu'on ne se rappelle que des vainqueurs et l'objectif d'un club professionnel qui dispose de quelques moyens comme nous, doit être de ramener des trophées. Certains le disent, d'autres ne le disent pas mais tous le pensent. Ce n'est pas un objectif de jouer des demi-finales. On doit toujours travailler en ce sens, se servir de chaque défaite comme d'une étape sur laquelle on apprend c'est évident mais on doit se remettre en question, on doit travailler, on doit toujours s'améliorer. C'est ça qu'on doit avoir à l'esprit.

L'UBB a joué ses deux premières phases finales de coupe d'Europe cette saison. © Radio France - Justine Hamon

Ces défaites sont aussi des étapes dans la construction de l'équipe et du club ?

Il y a d'autres phases finales à aller chercher. Il va falloir cravacher ?

C'est la deuxième conséquence de cette période Covid pour le club. La première on la connaît, la seconde c'est qu'on se retrouve avec deux matches* à jouer en semaine et six matches à jouer dans un laps de temps très très court. C'est comme ça. On est dans une période où on doit croire en nos chances, ne s'occuper que de nous et chercher à être le plus performant possible.

* Le match du mardi 11 mai à Agen et celui face à Montpellier qualifié pour la finale de Challenge Cup.