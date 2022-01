Champions Cup - UBB : l'énigme Llanelli

Si tout le monde connaît les Scarlets, l'une des quatre provinces du Pays de Galles, bien malin celui qui pourra dire quels joueurs se présenteront dimanche sur la pelouse de Chaban-Delmas. Car s’il y a un club qui a morflé à cause du Covid, c’est bien celui-ci.

Fin novembre, l’équipe part en Afrique du Sud disputer deux matches du United Rugby Championship. Le variant Omicron commence à s’y répandre. Demi-tour et dix jours de quarantaine dans un hôtel de Belfast. Le club de Llanelli déclare forfait pour son déplacement européen à Bristol, reprend l’entraînement mais voit son match du 19 décembre face à l'UBB reporté par l'EPCR. Même chose pour celui du 26 décembre en championnat suite à des cas positifs dans les rangs de son adversaire Cardiff. Les Scarlets rejouent enfin six jours plus tard, victoire 22-19 face aux Ospreys. Mais patatras le weekend dernier, les Dragons de Newport sont "covidés", et les voilà quitte pour un nouveau report.

C’est donc une équipe en manque cruel de compétition que va affronter l’UBB, une équipe qui n’a joué qu’un match depuis fin octobre. Autant dire une éternité. Alors même si les Scarlets sont des habitués de la scène européenne, s'ils peuvent s’appuyer sur de nombreux internationaux (Ryan Elias, Willgriff John, Gareth Davies, Jonathan Davies, Johnny McNicholl, Liam Williams) qui ont joué en novembre avec le Pays de Galles, cette équipe pourrait avoir du mal à tenir la distance face au leader du Top 14.

Le calendrier des Scarlets