Champions Cup - UBB : l'épreuve par neuf pour Cordero

Demi de mêlée, c'est un poste que l'Argentin connait un peu. Le staff l'avait d'ailleurs fait bosser sur le sujet en novembre quand Maxime Lucu était en équipe de France. Et l'ailier avait même dépanné à la mêlée en cours de match. Là c'est au coup d'envoi, dans une rencontre à fort enjeu. Pas l'idéal bien sûr même si Christophe Urios veut voir le verre à moitié plein.

L'avantage que j'y vois c'est qu'on met un attaquant de plus sur le terrain - Christophe Urios

"L'inconvénient de cette situation, explique le manageur, c'est que sur le plan de l'organisation de notre jeu, on sera probablement un peu moins fluide. L'avantage que j'y vois c'est qu'on met un attaquant de plus sur le terrain. Et comme on a besoin d'attaquer contre cette équipe, l'avantage sera plus fort que l'inconvénient."

A 28 ans, Santiago Cordero a de la bouteille. Ce samedi matin, suite à l'annonce des cas positifs des deux spécialistes du poste, il s'est porté volontaire et a répété ses gammes dans le froid de Chaban-Delmas. L'idée, ce sera de jouer simple et de demander aux coéquipiers d'en faire plus. Les avants pour faciliter la libération des ballons mais aussi les trois-quarts.

L'international argentin Santiago Cordero. © Radio France - Justine Hamon

"Il faudra le suppléer dans les taches, dans les rôles, dans l'annonce des combinaisons, rappelle l'ailier Geoffrey Cros. Après, Santi est un très grand joueur, on va faire au mieux pour lui rendre les choses faciles."

L'UBB va donc se resserrer, s'adapter et toujours anticiper. Car si d'aventure Santiago Cordero ne pouvait pas aller au bout du match, c'est le centre Jean-Baptiste Dubié qui ferait office de plan C.