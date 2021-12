Champions Cup - UBB : la compo face aux Scarlets

Alors qu'on ne sait pas encore si les clubs français disputeront ou non la deuxième journée de Champions Cup alors que la menace du Covid se fait de plus en plus grande, l'UBB a officialisé le groupe des 23 jours qui doivent prendre ce samedi la direction du Pays de Galles.

Le staff a procédé à huit changements après la défaite (13-16) face à Leicester. Six dans le pack avec les retours de Paiva, Lamothe, Cobilas, Roussel, Roumat et Petti. Et deux dans les lignes arrières qu'intègrent Seuteni et Cordero. A noter également le retour de Buros sur le banc.

L'UBB est privée de Jalibert, Poirot, Marais, Cazeaux (blessés) mais aussi de Woki et Tameifuna (congés).

Côté gallois, il y avait beaucoup d'incertitudes après les dix jours de confinement subis par l'équipe des Scarlets à son retour d'Afrique du Sud. Llanelli sera emmenée par l'ancien Clermontois Jonathan Davies. Dans ses rangs plusieurs internationaux gallois comme le plier Wyn Jones, le talonneur Ryan Elias, le demi de mêlée Gareth Davies ou encore l'arrière Johnny McNicholl. En revanche, la star Liam Williams et l'ouvreur Rhys Patchell ne figurent pas sur la feuille de match.