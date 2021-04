Champions Cup - UBB : Laurent Marti veut "aller chercher des titres"

Qualifiée en phase finale d'une Champions Cup qu'elle dispute seulement pour la troisième fois, l'UBB a brillamment éliminée Bristol (36-17) le weekend dernier. Face au Racing 92, l'un des grands favoris de la compétition, la marche sera plus haute. Mais le président Laurent Marti veut que son club assume ses responsabilités et affiche ses ambitions. Interview.

France Bleu : Dix ans après la montée en Top 14, l’UBB dispute un quart de finale de Champions Cup. Le bébé a bien grandi ?

Laurent Marti : Oui il a bien grandi mais ce que je voudrais rappeler c’est que la qualification n’est pas une fin en soi. La qualification on la désire, on ne l’a jamais connue, on est content de vivre des moments comme cela, il faut les savourer, mais on sait tous que ce sont les titres que l’on veut et que c’est des titres dont on se souvient. On se l’est gagné mais dans deux ans personne ne s’en souviendra. Si je vous demande les dix finalistes des dix dernières Champions Cup, personne ne s’en rappelle. L’objectif de l’UBB c’est d’avoir mis tous ces moyens en place pour aller chercher des titres.

L’Union est-elle capable de rééditer la performance de Bristol ?

Ce qui est sûr c’est que sa vraie valeur ce n’était pas le match d’avant (ndlr : défaite face à La Rochelle). Elle a quand même largement dominé le leader du championnat anglais. On a senti beaucoup d’envie, beaucoup de talent pendant les entraînements cette semaine. Je crois qu’elle est capable de maintenir ce niveau.

Le Racing se déplace sans plusieurs joueurs cadres, ce serait une grosse erreur de vous croire arrivés ?

D’abord on a aussi beaucoup d’absents avec cinq joueurs qui ont fini la saison comme Geoffrey Cros, Mahamadou Diaby ou Marco Tauleigne. Et puis il suffit de lire la compo d’équipe du Racing pour comprendre que, si on ne connaît pas le nom des absents, on est quand même impressionné par l’effectif qui est aligné.