Champions Cup - UBB : le récital Cordero face à Newport

Auteur d'un triplé et grand artisan de la victoire bonifiée (47-8) décrochée ce samedi face aux Dragons, l'ailier international argentin est en pleine forme. Et il a faim.

Huit jours après avoir donné la victoire à son équipe sur la pelouse de Northampton en anticipant la trajectoire d'un ballon renvoyé par un poteau anglais, Santiago Cordero a une nouvelle fois été décisif.

Auteur de son premier triplé sous le maillot de l'UBB, l'Argentin confirme qu'il est décidemment un joueur indispensable avec déjà sept essais en six matchs.

Il amène une énergie incroyable. Et son compatriote, ce sera pareil. Il me tarde de les voir.

"Il fait partie des joueurs dangereux de l'équipe, savoure Christophe Urios, chaque fois qu'il a le ballon dans les mains il se passe quelque chose. Ca correspond parfaitement au jeu qu'on veut faire, ça correspond aussi à l'environnement bordelais avec ce jeu que l'on souhaite dynamique, collectif et un brin spectaculaire."

Heureux sur le terrain

Un petit crochet intérieur sur son premier essai, une course parfaite dans le couloir pour venir à auteur de Cameron Woki sur le deuxième et enfin, un slalom dans la défense galloise après un franchissement de Matthieu Jalibert pour clore le récital.

"Il apporte énormément d'enthousiasme, explique l'arrière Romain Buros, il motive tout le monde et en plus de ça c'est un joueur très talentueux. Santi nous fait énormément de bien."

Cordero a inscrit 15 essais en 22 matchs sous le maillot bordelais © AFP - Romain Perrocheau

L'Argentin, qui a prolongé jeudi pour deux saisons supplémentaires, se régale depuis qu'il est revenu du Tri Nations où il n'a été qu'une fois titulaire.

"Il était heureux de rentrer, avoue Urios, il a mal vécu cette tournée avec les Argentins parce qu'il n'a pas été très utilisé et c'était long pour lui. Il est heureux de retrouver le groupe. C'est un mec qui a besoin d'être heureux sur un terrain. C'est un joueur de rugby. Il amène une énergie incroyable. Et son compatriote, ce sera pareil. Il me tarde de les voir."

Le compatriote, c'est Bautista Delguy, lui aussi international, lui aussi ailier, et qui vient d'arriver en Gironde. Le duo fera-t-il ses débuts dimanche prochain à Toulouse en Top 14 ? "On verra" a répondu dans un sourire le manageur.

A LIRE AUSSI : Santiago Cordero jusqu'en 2023.