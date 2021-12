Champions Cup - UBB : Leicester pour confirmer

Neuf matches, neuf victoires, un pack en béton armé, des internationaux dans toutes les lignes. Les Tigres de Leicester sont de retour au premier plan et survolent leur championnat grâce à un rugby rugueux et terriblement efficace. "C'est une équipe qui s'appuie sur les avants, explique Christophe Urios, qui a un jeu frontal. C'est bestial. C'est l'équipe d'Europe qui joue le plus au pied. Les mauvaises langues diront que c'est un peu le jeu de Castres d'il y a quelques années. Mais en plus d'être mauvaises langues, ce sont des gens qui n'y connaissent rien."

On a fait tomber le champion d'Europe, il ne faut pas que ça nous effraie de recevoir Leicester même si ça va être un gros combat - Nans Ducuing

Après avoir failli descendre, Leicester est donc revenu, sous la houlette de Steve Borthwick, aux fondamentaux qui lui ont permis de rafler dix titres de champion et deux coupes d'Europe. Pas de quoi pour autant inquiéter la manageur. "On va les battre ces mecs. A quel niveau tu les places ? Au dessus de Toulouse ou pas ?"

Un mini-crunch pour grandir encore

Car la victoire (17-10) de samedi dernier face aux Toulousains a encore un peu plus décomplexé l'équipe girondine. Sûre de sa force, en confiance, l'UBB attaque ce rendez-vous avec appétit. "On l'a fait, on était très content mais on a vite basculé, assure l'arrière Nans Ducuing, on n'est pas tombé dans l'euphorie. On a fait tomber le champion d'Europe, il ne faut pas que ça nous effraie de recevoir Leicester même si ça va être un gros combat."

Nans Ducuing lors du 8ème de finale face à Bristol la saison dernière. © Radio France - Justine Hamon

Pour remporter ce mini-crunch explosif et grandir encore, l'Union s'est donc attachée à faire face aux spécificités du jeu adversaire. Elle a notamment travaillé les ballons portés, secteur où les Tigres excellent, ainsi que le jeu au pied car l'occupation, surtout si la pluie s'invite, sera sans doute une des clés du match.

Car malgré la dynamique de son adversaire, l'UBB, demi-finaliste la saison dernière, veut voir plus loin que la phase de poules où elle affrontera également les Scarlets. "On sait qu'on a plus de responsabilités sur les épaules, avoue le capitaine Jefferson Poirot, peut-être un peu moins de droit à l'erreur mais on essaie de bâtir un gros projet à Bordeaux donc on ne va pas se plaindre de ça. En interne, on a fixé nos objectifs clairs. On l'aborde avec beaucoup de confiance, avec l'envie aussi de montrer que l'année dernière n'était pas une anomalie."