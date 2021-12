Champions Cup - UBB : Leicester toutes griffes dehors

Si l’UBB a repris ce weekend la tête du Top 14, Leicester assomme le championnat anglais. Neuf matches, neuf victoires, les Tigres écrasent la concurrence et vont donc se présenter invaincus au stade Chaban-Delmas.

Il y a deux ans, le club des Middlands avaient failli descendre et il revit depuis l’été 2020 avec l’arrivée aux commandes de Steve Borthwick, ancien deuxième ligne international de Bath et des Saracens. Le manageur a bâti un projet de jeu basé sur les fondamentaux et notamment sur une conquête très forte.

Un pack en béton armé

Leicester c’est d’abord un pack dominant, redoutable sur ballon porté avec déjà six essais inscrits par le talonneur Nic Dolly. C’est aussi une charnière d’expérience. Le duo Ben Youngs - George Ford, près de 200 sélections avec l’Angleterre, retrouve une seconde jeunesse et se régale dans le sillage de ses avants. Enfin, parce que Leicester a réussi l’alchimie entre ses cadres (Genge, Cole, Nadolo) et ses jeunes. A l’image de l’arrière Freddie Stewart, 21 ans, qui a réalisé une tournée de novembre remarquée avec le XV de la Rose.

Le pilie gauche international Ellis Genge, l'un des hommes forts du pack de Leicester. © Maxppp - Maxppp

L'équipe de Leicester a banni le mot « défaite » de son vocabulaire, soutenue dans son antre de Welford Road par le meilleur public d’Angleterre encore précieux lors du succès face aux Harlequins (16-14), le champion sortant, dimanche dernier.

Les Tigres avaient déjà sorti leurs griffes la saison dernière. Pas en championnat où ils avaient fini sixièmes mais en Challenge Cup où ils avaient atteint la finale, battus d’un petit point (18-17) par Montpellier à l'issue d'un sacré bras de fer. Leicester n’est donc pas imbattable mais l’un des clubs les plus populaires du pays (dix titres de champion) retrouve indéniablement le haut de l’affiche et il a toutes les armes pour y rester.

Cette saison, les Tigres ont gagné à Gloucester (26-33), aux London Irish (16-21), à Worcester (3-48) et à Northampton (26-55). Si l’UBB veut garder son invincibilité à Chaban-Delmas, elle va devoir sortir le grand jeu.