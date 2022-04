Champions Cup - UBB : Moefana, Seuteni et Jolmès de retour pour La Rochelle

Comme on pouvait s'y attendre après le net revers (13-31) du match aller, le staff a décidé de préserver plusieurs joueurs dans l'optique du choc du 24 avril à Montpellier.

Tameifuna, Cobilas, Marais, Picamoles, Woki, Trinh-Duc, Lamerat ou encore Dubié ont été exemptés du déplacement en Charente-Maritime. L'UBB devra aussi se passer de Poirot, Vergnes-Taillefer, Cordero et Bielle-Biarrey blessés.

Première titularisation en Champions Cup pour Garcia

Ce match va en revanche permettre à certains de replonger dans le bain de la compétition. Si ce n'est pas encore le cas pour Matthieu Jalibert, qui reprendra dans une semaine, Yoram Moefana, UJ Seuteni et Thomas Jolmès vont participer à ce 8ème de finale retour. Le premier comme titulaire, les deux autres comme remplaçants.

Matéo Garcia formera la charnière girondine avec Maxime Lucu. © Radio France - Justine Hamon

Yoram Moefana n'a plus joué depuis le 11 mars et sa blessure face au Pays de Galles pendant le Tournoi. Thomas Jolmès, lui, avait été stoppé une semaine plus tôt alors qu'il était en pleine forme et qu'il avait été convoqué pour la première fois chez les Bleus. Enfin UJ Seuteni, opéré d'une hernie, était revenu face à La Rochelle au début du mois avant de se faire mal aux côtes.

Au total, le staff a procédé à neuf changements dans le XV de départ avec Thierry Paiva, Clément Maynadier et Lekso Kaulashvili titularisés en première ligne. Alban Roussel revient en deuxième ligne, tout comme Ma'ama Vaipulu en troisième ligne. ou encore Gatien Massé au centre. Enfin, le jeune ouvreur Matéo Garcia connaîtra la troisième titularisation de sa jeune carrière, la première en Champions Cup.

Les compos

Stade Rochelais : Dulin - Alonso, Buliruarua, Danty, Rhule - (o) West (m) Kerr-Barlow - Haddad, Alldritt, Vito - Picquette, Sazy - Atonio, Bosch, Priso.

Remplaçants : Bourgarit, Papidze, Sclavi, Skelton, Bourdeau, Berjon, Plisson, Botia.

UBB : Ducuing - Lam, Massé, Moefana, Mori - (o) Garcia (m) Lucu - Diaby, Vaipulu, Bochaton - Roussel, Douglas - Kaulashvili, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Baggiani, Tabidze, Jolmès, Roumat, Lesgourgues, Seuteni, Cros.

La Rochelle-UBB, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 15h30 avec Arnaud Carré et Yves Maugue.