Champions Cup - UBB : Northampton a besoin d'Europe

Pour la première fois depuis février, Northampton pourra accueillir 2000 personnes dans son stade de Franklin's Gardens pour le match d'ouverture de la Champions Cup. Enfin une bonne nouvelle pour ses supporters.

Car les Saints sont dans le dur depuis cet été. Ils ont repris la compétition mi-août puisque les Anglais avaient décidé de terminer leur championnat arrêté par la pandémie. Bilan : huit défaites, dont quatre à domicile, pour une seule victoire. Seul un bon début de saison leur a permis d’arracher la 8ème et dernière place qualificative pour la Champions Cup.

Dix défaites de rang

Le championnat a repris le 20 novembre et pour l’instant le bilan n’est pas plus reluisant puisqu’avec trois défaites en autant de matchs (Sale, Harlequins et Bristol), Northampton est à la dernière place de la Premiership avec une moyenne de 30 points encaissés par rencontre.

L'UBB, qui s'apprête à entamer sa troisième campagne dans la "grande" coupe d'Europe, va pourtant devoir se méfier.

D’abord parce que, contrairement à elle, Northampton est un habitué de la Champions Cup. Trois fois quart de finaliste lors des six éditions précédentes et notamment la saison dernière où il s’était incliné face au futur champion Exeter après avoir battu deux fois Lyon en phase de poule. Notamment sur sa pelouse de Franklin’s Gardens où l’équipe des Midlands avait attaqué le match tambour battant, infligeant un 22-0 au LOU.

Dan Biggar, l'international gallois aux 69 sélections. © Maxppp - Maxppp

Ensuite parce les Saints pourraient récupérer des joueurs importants vendredi. L’ouvreur gallois et maître à jouer Dan Biggar ainsi que le talonneur fidjien Sam Matavesi étaient retenus en sélection pour la coupe d'automne des nations. Quant au prometteur demi de mêlée Alex Mitchell et au pilier All Black aux 108 sélections Owen Franks, ils ont vu leur temps de jeu minuté ces dernières semaines avant ce qui est pour Northampton, le premier grand rendez-vous de la saison.

Les Saints qui ont d’ailleurs failli gagner (18-17) le weekend dernier à Bristol, bourreau de l’UBB en demi-finale de Challenge Cup. Signe que cette équipe est peut-être en train de monter en puissance.