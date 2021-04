Champions Cup - UBB : remobilisation générale avant Bristol

Rater un match, ça arrive. Même dans les grandes largeurs et même lors d'un rendez-vous qui avait été ciblé et préparé.

Mais le très net revers (11-26) concédé face au Stade Rochelais a tout de même nécessité une explication collective lundi à 8 heures du matin.

Ce qui a été dit, ça reste dans la sphère du vestiaire et de ma salle vidéo. J'ai compris des choses, sur un plan large, de ce qui se passe à Bordeaux dans le rugby. Ca ne m'arrivera pas deux fois.

"L'état d'esprit, s'interroge Christophe Urios, il est celui d'une équipe qui a pris une branlée. On a fait en sorte de l'analyser, de le comprendre, de digérer. On fait le deuil. Ce qui a été dit, ça reste dans la sphère du vestiaire et de ma salle vidéo. J'ai compris des choses, sur un plan large, de ce qui se passe à Bordeaux dans le rugby. Ca ne m'arrivera pas deux fois."

Christophe Urios attend une réaction forte de ses joueurs. © Radio France - Justine Hamon

"C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu" reconnaît Romain Buros au sujet de cette explication de texte. L'arrière est conscient que l'équipe n'a "pas été à la hauteur" mais aussi "qu'il ne faut pas se mettre la tête au fond du seau."

Si je devais sortir tous les gonzes qui ne m'ont pas plus face à La Rochelle, il va falloir que je joue moi...

Soucieux de savoir "comment on va rebondir", le manageur a cassé la routine habituelle en modifiant le planning du début de semaine. "Si je devais sortir tous les gonzes qui ne m'ont pas plus face à La Rochelle, il va falloir que je joue moi... Ce match doit montrer cette envie et cet appétit de faire une grande fin de saison."

"C'est un bon match pour pouvoir nous relancer, lui répond en écho le troisième ligne Cameron Woki, c'est un match de phase finale, un one-shot, il ne faut pas se trouer donc ça va nous permettre de reprendre de la confiance."

Cette confiance qui habite un adversaire anglais qui n'a perdu que 4 des 21 matchs qu'il a disputé depuis qu'il a croisé la route de l'UBB en septembre.