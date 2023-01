Champions Cup - UBB : "se servir de la semaine qu'on a passé ici"

Après deux courts revers en coupe d'Europe, l'Union n'a cette fois pas existé sur la pelouse de Durba n. L'équipe girondine, très remaniée, n'a pas pesé lourd face aux Sharks et à leurs dix internationaux sud-africains. Elle va rentrer à Bordeaux les valises pleines mais pour Maxime Lucu, cette semaine de travail à l'autre bout de la planète a permis de renforcer la cohésion d'un groupe qui jouera à fond sa dernière carte pour la qualification samedi face à Gloucester. Interview.

France Bleu Gironde : quelle analyse faites-vous après cette défaite ?

Plutôt compliqué. Forcément que le score ne fait pas plaisir, surtout qu'on n'a pas mis en place notre rugby. Mais il y a eu énormément de courage car on a beaucoup joué à treize à cause de l'indiscipline. On n'a pas mal défendu, on a fait quelques petites erreurs mais au niveau de l'état d'esprit on n'a jamais lâché. C'est top parce qu'on avait pas mal de jeunes et de mecs qui rentraient dans l'équipe.

Ce lourd revers peut-il casser la dynamique que vous aviez réussi à installer ?

Non parce qu'il faut se servir de la semaine qu'on a passé ici, de tout ce qu'on est venu mettre en place, de tout ce qu'on est en train de construire depuis cinq à six semaines. On savait qu'on allait tomber sur une grosse équipe avec pas mal de champions du monde. Il faut se servir de ça pour avancer parce qu'on a un gros match la semaine prochaine contre Gloucester et il ne faut pas réitérer cette prestation.

La qualification reste-t-elle un objectif pour le groupe ?

Forcément. On sait très bien qu'on reçoit Gloucester, que les huit premiers de la poule sont qualifiés et qu'en ayant pris deux points, on est encore en lice. Il faudra certainement prendre cinq points contre Gloucester pour se qualifier mais ça reste encore un objectif.