Champions Cup - UBB : La compo alignée à Toulouse

L'UBB va jouer le match le plus important de sa jeune histoire.

Malgré une préparation qui a été loin d'être optimale en raison de plusieurs cas de Covid (huit selon nos informations), la composition alignée sur la pelouse du stade Ernest-Wallon a de l'allure.

Si l'UBB sera privée de quelques joueurs majeurs comme Clément Maynadier, Santiago Cordero ou Rémi Lamerat, elle pourra aligner pas mal de titulaires habituels. A noter la titularisation d'Alexandre Roumat au centre de la troisième ligne et celle de Nans Ducuing à l'arrière, ce qui fait glisser Romain Buros à l'aile.

Christophe Urios et son staff ont également choisi de muscler le banc des remplaçants où l'on trouve six avants dont deux deuxièmes lignes, Cyril Cazeaux et Thomas Jolmès.

Les compos

Toulouse : Médard - Kolbe, Holmes, Ahki, Lebel - NTamack (o) Dupont (m) - Cros, Kaino, Placines - Ri.Arnold, Ro.Arnold - Faumuina, Marchand, Baille.

Remplaçants : Mauvaka, Castets, Aldegheri, Tekori, Elstadt, Miquel, Germain, Mallia.

UBB : Ducuing - Buros, Uberti, Moefana, Lam - Jalibert (o) Lucu (m) - Petti, Roumat, Woki - Marais, Douglas - Cobilas, Lamothe, Paiva.

Remplaçants : Dweba, Poirot, Tameifuna, Cazeaux, Higginbotham, Lesgourgues, Seuteni, Jolmes.

Toulouse - UBB, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr dimanche dès 15h.