Champions Cup - UBB : "Toulouse sera archi-favori"

Ils ont croisé les doigts pour jouer une nouvelle fois dans leur jardin de Chaban-Delmas. Le sort les a envoyés à Toulouse. C'est dans l'antre des Rouge et Noir que l'UBB disputera donc début mai sa première demi-finale de Champions Cup.

"On s'attendait à un tirage très compliqué, celui-là l'est particulièrement, reconnaît le président Laurent Marti. On sait ce que représente Toulouse, on connaît leur effectif, on connaît leur palmarès, on sait aussi qu'ils la veulent cette Champions Cup, ils l'ont annoncé. On va se déplacer sans trop de pression. Ils vont être archi-favoris et c'est vrai que a s'est rarement bien passé. On a perdu de peu des fois, on a fait un match nul. Dix saisons de l'UBB en Top 14 et jamais de victoire à Toulouse. On pourra jouer notre va-tout sans pression particulière."