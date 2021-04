Champions Cup - UBB : "un grand pas" pour Geoffrey Cros

Malgré le masque, impossible de ne pas voir son sourire. "Ca progresse. Je suis hyper content, il fait beau, il fait chaud. Tout va bien, on est sur la bonne voie."

13 novembre 2020 à Castres, Geoffrey Cros quitte la pelouse sur une civière. Des images qu'il n'a toujours pas voulu revoir depuis. "Je me souviens m'être fait attraper au niveau de la tête. Heureusement que je me suis baissé sinon on m'aurait cassé les cervicales. Et après, la jambe qui se dérobe et une grosse douleur au niveau du genou."

Rupture des ligaments, ménisque en compote, opération, quatre vis, deux plaques de métal dans un genou "robocopisé" avec une cicatrice d'une quinzaine de centimètres et début d'un mois de galère. Lui, l'amoureux de vitesse et de grands espaces, se retrouve dans son appartement en fauteuil roulant avec la jambe droite immobilisée.

Je passais mes journées et mes nuits dans le canapé. C'était vraiment difficile.

"J'ai vraiment galéré pendant le post opératoire. Heureusement que ma compagne me faisait faire des balades le soir quand elle rentrait du travail parce que je ne pouvais pas sortir tout seul. En plus, je déteste dormir sur le dos. J'étais obligé de me caler avec des coussins dans le canapé. Je passais mes journées et mes nuits dans le canapé. C'était vraiment difficile."

Geoffrey Cros va reprendre la course la semaine prochaine. © Radio France - Justine Hamon

Covid oblige, pas de rééducation au CERS de Capbreton comme lors de sa première blessure en 2018. "C'est un cadre différent, on voit beaucoup de monde, on parle tout le temps. Et puis tout le monde est blessé, donc on avance en commun."

Revenir à Chaban, c'est une première victoire, ça me tardait.

Loïc Arnould, un des kinés du club, lui rend visite chaque jour, joueurs et membres du staff passent le soutenir mais, entre séries télé, jeux vidéos et cours d'anglais, le temps est long, trop long. Jusqu'au 1er janvier où Geoffrey Cros revient enfin au centre d'entraînement. Soins, musculation, renforcement et surtout une bascule dans la tête. "Ca a été bénéfique, ça fait du bien de revoir tout le monde."

Trois mois plus tard, Geoffrey Cros a perdu neuf kilos, a enchaîné les séances de musculation et de renforcement, et il est sur le point de reprendre la course. Prochaine étape d'un planning sur lequel il est un peu en avance. "En 2018, on m'avait dit six à sept mois et il m'avait fallu un an pour revenir. Je ne me suis pas mis d'objectif en tête, je prends vraiment mon temps. On avance petit à petit mais si tout va bien, normalement ça va être bon pour le début de la saison prochaine. Le plus dur est passé, les croisés sont là donc il faut avancer."

Autre étape importante, revenir au stade pour soutenir ses coéquipiers. Etape qu'il franchira dimanche. "C'est hyper pesant, hyper stressant de voir les matchs à la télé. On se sent impuissant, on ne sait pas trop comment aider l'équipe. Revenir à Chaban, c'est une première victoire, ça me tardait. C'est un grand pas pour moi."