Champions Cup – UBB : « un pas en avant » pour Mahamadou Diaby

Il n’y a pas eu de miracle. Battue (13-31) au match aller, l’Union n’a pas réussi à prendre sa revanche et encore moins à se qualifier, laissant filer logiquement le Stade Rochelais en quart de finale. Mais malgré les nombreuses absences et le carton rouge de Ma’ama Vaipulu, elle a montré une vraie solidarité qui doit lui servir pour le sprint final du championnat estime le troisième ligne. Interview.

France Bleu Gironde : quels enseignements tirez-vous de ce match ?

Mahamadou Diaby : Quand on y met l’état d’esprit, on voit que ce ne sont pas les mêmes attitudes, ce n’est pas le même match. Evidemment ce carton rouge vient nous compliquer encore plus la tâche mais c’est assez flagrant. En termes d’état d’esprit, entre la semaine dernière et cette semaine, il n’y a pas photo.

Après la difficulté viendra peut-être la facilité

Vous avez été plus présent dans le combat qu’au match aller ?

La défense c’est souvent le reflet de l’état d’esprit. Quand ça commence à s’ouvrir de tous les côtés, c’est qu’on n’y est pas. On était plus prêts que la semaine dernière. Si on avait été sur cet état d’esprit la semaine dernière, le match aurait peut-être été un peu différent. Mais tout le mérite en revient à La Rochelle d’avoir su garder son niveau de performance sur trois matches. Bravo à eux.

Vous aviez parlé d’acte fondateur avant ce match ?

Oui, c’est un pas en avant. Je pense que l’histoire de notre saison ne se résume pas à ces deux matches de coupe d’Europe. On est éliminé, c’est un fait. Maintenant on a les yeux tournés vers le sprint final qui s’apparente à un 400 mètres parce qu’il va falloir pousser jusqu’au bout. Quand on tombe sur un adversaire qui est meilleur que soi, il n’y a pas d’autre option que de s’inspirer de cet adversaire, d’apprendre de ses erreurs et de continuer à travailler pour être meilleur.

L'UBB de Maxime Lucu veut vite basculer sur le Top 14. © Radio France - Justine Hamon

Que retenir de cette campagne européenne ?

Ce que je retiens c’est qu’elle a été compliquée pour nous. On a passé deux semaines un peu difficiles mais en tant qu’équipe, c’est paradoxal, il faut savoir apprécier ces moments difficiles. Dans des moments comme ça, on peut en tirer quelque chose, on peut resserrer un groupe et ça peut nous forger pour une fin de saison compliquée mais capitale pour nous. Deux semaines compliquées mais après la difficulté viendra peut-être la facilité.

J’espère que l’histoire sera belle pour nous à la fin

C’était important de ne pas sombrer aujourd’hui en vue du Top 14 ?

Bien sûr. Si on avait pris 60 points aujourd’hui, vous imaginez la semaine pour préparer un déplacement à Montpellier, leader du top 14. On a de quoi construire la semaine et continuer à travailler.

On a beaucoup entendu vos supporters, ça fait chaud au cœur ?

Je pense qu’on fait une bonne saison. On est 2ème du championnat à quatre points de Montpellier. C’est qu’il y a eu des matches référence, on a su aussi faire plaisir à notre public. Il y a trois semaines, on gagne à Paris avec la manière. Tout n’est pas à jeter à la poubelle. Quand tu perds, quand tu prends une claque, tu retournes au travail, tu t’inspires de ce qui a marché pour l’équipe en face, tu apprends de tes erreurs et c’est comme ça que tu progresses. C’est ce qui fait une équipe et j’espère que l’histoire sera belle pour nous à la fin.