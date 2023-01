Champions Cup - UBB : un voyage à rentabiliser

C’est assez rare dans une saison. Alors autant en profiter. Dans cette coupe d’Europe au format illisible et à la logistique rendue plus complexe par l’intégration cette année des franchises sud-africaines, l’Union se retrouve à disputer un match à l’autre bout de la planète.

Plus de 24 heures de voyage, trois jours sans doute trop courts pour adapter les corps aux températures de l’été austral avant de se prendre en pleine face l’armada sud-africaine et sa cohorte de champions du monde.

"On n'est pas venu juste pour faire un match et repartir"

Mais l’UBB va relever le défi, avec une équipe remaniée comme au match aller perdu de peu (16-19) mais avec, peut-être, le supplément d’âme né d’une semaine hors normes. Ne pas avoir fait 9000 kilomètres pour rien, c’est le mot d’ordre.

"On est nombreux ici, rappelle l'entraîneur Frédéric Charrier, l'idée c'est de travailler sur le groupe, de continuer à progresser semaine après semaine. La notion d'état d'esprit avec les difficultés du déplacement et du climat. Comment on va gérer ça et faire en sorte que notre équipe en sorte grandie."

Maxime Lucu aura un rôle de leader renforcé auprès des jeunes alignés ce samedi. © Radio France - Justine Hamon

"On n'est pas venu juste pour faire un match et repartir, avertit le demi de mêlée et capitaine Maxime Lucu. On a beaucoup travaillé sur le match aller où on est arrivé à pas mal les contrer. On a vu ce qu'était leur jeu. Ce sera décuplé demain car c'est chez eux et ils vont vouloir montrer un meilleur visage qu'à Chaban. Il faudra être à 200% pour ne pas que le match soit compliqué dès le début. Il y a énormément d'envie. On nous promet l'enfer. Il faut se servir de ça pour montrer qu'on n'est pas des petits joueurs et qu'on a notre carte à jouer."

L'Union va essayer de grappiller ce qu’elle pourra grappiller, Et tout point pris serait le bienvenu avant de rentrer à Bordeaux et de disputer samedi face à Gloucester le match qui pourrait lui ouvrir les portes d’une troisième phase finale consécutive de Champions Cup.