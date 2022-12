Champions Cup - UBB : Une 200ème à 100% pour Clément Maynadier

Arrivé d'Albi à l'été 2013, Clément Maynadier dispute sa 10ème saison avec l'UBB. A 34 ans, il s'apprête à démarrer sa cinquième campagne de Champions Cup. Une compétition relevée et excitante "qu'il ne faut pas galvauder" malgré des résultats en demi teinte en championnat.

Que représente cette 200ème ?

Je suis content parce que ça montre une fidélité au club, ça montre aussi le travail qui a été fourni pour en arriver là. Je suis très heureux de pouvoir faire cette 200ème. Il faudra la partager sur le terrain avec les copains.

Qu’avez-vous envie de faire de cette 3ème campagne d’affilée en Champions Cup ?

On veut la jouer. Il y a plein de gens qui rêvent de jouer cette compétition, ce serait malvenu de ne pas la jouer à 100%. On a décidé de la jouer à fond. C’est une compétition au format rapide. La moindre erreur, tu la paies cash. Mais les huit premiers sont qualifiés donc c’est excitant. On s’est donné les moyens cette semaine de la jouer à fond. On y va plein d’ambition, plein d‘envie en tous cas.

"Il n’y a que des choses bonnes à prendre dans cette coupe d’Europe"

Les deux dernières années vous ont donné envie de regoûter aux phases finales ?

Oui sachant que ces deux dernières années on a été éliminé par les deux équipes (ndlr : Toulouse et La Rochelle) qui ont été championnes. Donc ça veut dire qu’on avait bien préparé ces matches. Il faut rester dans cette dynamique, se donner les moyens de réussir, d’accrocher les matches et d’aller chercher des points partout. Le moindre point sur ce format rapide fait que tu es vite dans les huit ou non.

Clément Maynadier était de la première campagne de Champions Cup du club en 2015-16. © Radio France - Justine Hamon

C’est une compétition qui peut vous faire grandir ?

La coupe d’Europe nous a lancés en championnat. Ce sont des matches de haut niveau, contre des équipes qu’on n’a pas l’habitude de jouer. Il n’y a que des choses bonnes à prendre dans cette coupe d’Europe. C’est pourquoi qu’il ne faut pas la galvauder.

Vous faites partie des rescapés du barrage de 2015 face à Gloucester. Le club a bien grandi ?

Il y a sept ans, on se qualifiait pour la première fois en Champions Cup. Là on est arrivé à faire une demi-finale, un huitième. C’est dans la logique du club, sa logique de développement. Il faut continuer dans ce sens-là pour continuer à passer des paliers.

Ce match de 2015, c’est un match charnière dans l’histoire du club ?

Il faut le remettre dans le contexte. La semaine d’avant, on loupe la qualification dans les six pour une transformation en face des poteaux. On était tous abasourdi dans les vestiaires, on nous dit qu’on a une balle supplémentaire pour aller chercher la Champions Cup contre Gloucester. Tu t’y pointes, au bout de 19 minutes, il y a 16-0 et à la fin tu le gagnes 23-22 sur un drop de Pierre Bernard à la 83ème minute de jeu. Oui, ça a fait grandir ce groupe, ça a été une des premières étapes et comme dans tout club il faut des étapes pour grandir.