Champions Cup - UBB : une charnière Gimbert-Holmes face aux Sharks

Comme il l'avait fait le weekend dernier à Gloucester (22-17), le staff de l'UBB a procédé à une nouvelle revue d'effectif pour défier les Sharks, vainqueurs de leur premier match face aux Harlequins (39-31).

ⓘ Publicité

Un défi qu'il faudra relever sans les internationaux français. Falatea et Lucu sont en vacances, Moefana blessé alors que Jalibert se plaint toujours d'une cheville douloureuse. D'autres joueurs, blessés (Buros), un peu courts (Jolmes, Vergnes-Taillefer) ou ménagés (Poirot, Douglas, Diaby, Vili) manqueront également à l'appel.

Première pour Ducuing

"La saison est très longue, rappelle l'entraîneur Frédéric Charrier, on a besoin de tout le monde. Alors oui il y a des absents, oui des joueurs importants ne sont pas là. Il y avait des absences la semaine dernière à Gloucester et on a été capable d'être conquérant et de tenir le score pendant une heure".

L'Union enregistre tout de même quelques retours. Tameifuna et Lamerat qui débuteront sur le banc, Miquel au poste de flanker, Dubié titulaire au centre, Ducuing à l'arrière ainsi que le duo Marais-Tambwe qui a la particularité d'avoir porté le maillot des Sharks.

Premier match de la saison pour l'arrière Nans Ducuing. © Radio France - Justine Hamon

Jules Gimbert, 24 ans, sera titulaire à la mêlée pour la cinquième fois mais ce sera une première pour lui en Champions Cup. Il sera associé à Zack Holmes, titulaire samedi dernier au Kingsholm Stadium.

Les Sud-Africains présenteront une équipe de très haut niveau avec pas moins de neuf joueurs qui ont participé à la dernière tournée des Springboks. Et cinq champions du monde (Mbonambi, T du Toit, Etzebeth, Kolisi, Mapimpi) dans son XV de départ.

Les compos

UBB : Ducuing - Cros, Dubié, Mori, Tambwe - Holmes (o) Gimbert (m) - Miquel, Timu, Giammarioli - Marais, Cazeaux - Cobilas, Maynadier, Kaulashvili.

Remplaçants : Lamothe, Tameifuna, Vaotoa, Roussel, Willis, Cordero, Garcia, Lamerat.

Sharks : Chamberlain - Kok, Venter, Tapuai, Mapimpi - Bosch (o) Hendrikse (m) - Tshituka, Buthelezi, Kolisi - Grobler, Etzebeth - T du Toit, Mbonambi, Mchunu.

Remplaçants : Jooste, Bleuler, Jacobs, Andrews, Notshe, Williams, Cronje, Am.